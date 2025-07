El lehendakari ha abordado con el presidente del Gobierno la situación política actual tras el estallido del caso de Santos Cerdán

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la situación política actual tras el estallido del caso que afecta al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, por lo que le ha exigido un compromiso con la "ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas", alertando de que "la confianza hay que abonarla todos los días".

"No se trata solo de regulación, esto va de principios, de valores y de cultura política", ha proclamado Pradales en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con Sánchez este martes en el Palacio de La Moncloa. En este contexto, Pradales ha reconocido que es "innegable la gravedad de los hechos" en relación con el asunto que afecta a Santos Cerdán, advirtiendo de que esto tiene una "afección directa a la confianza de la ciudadanía en la acción política y en la seguridad".

Por ello, ha apelado a recuperar la confianza de la ciudadanía como una "prioridad absoluta", alertando de que esto se trata de "perseguir al que la hace, de hacerse preguntas incómodas, de tener mil ojos abiertos y de ser valientes". Por último, ha insistido en avanzar en el compromiso con la ejemplaridad: "Este es un objetivo clave para mí, también los para el Gobierno vasco".

La confianza "cuesta poco perderla"

Al ser preguntado por el apoyo del PNV a Sánchez, Pradales ha precisado que ha acudido a Moncloa como lehendakari y que, por tanto, sus intereses tenían que ver con que el Gobierno central "cumpliera con los acuerdos adquiridos". Eso sí, Pradales ha advertido de que "la confianza cuesta mucho ganarla y muy poco perderla": "Una manera fantástica de ir abonando y cultivando la confianza es cumplir la palabra dada".

Al respecto, ha defendido que su Gobierno es una administración "de palabra" que plantea propuestas realistas y que busca puntos de encuentros. "Lo que no es de recibo es que al otro lado a veces no nos encontremos con esa misma seriedad", ha denunciado. Por ello, ha recalcado que "la confianza interinstitucional hay que abonarla y cultivarla todos los días", insistiendo en que la Comisión Bilateral ha logrado "acuerdos muy relevantes", aunque no todos los que se habían previsto.

Ángel Víctor Torres: las bilaterales con Euskadi y Cataluña estaban previstas ya

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido posteriormente a Pradales y ha defendido que las bilaterales con Euskadi y Cataluña estaban previstas ya.

"No son consecuencias de ningún pleno reciente", ha sostenido Torres al ser preguntado por si considera que estas reuniones han servido para reestablecer la confianza con ERC y el PNV tras el estallido del caso Santos Cerdán. En este contexto, ha insistido en que estas cumbres estaban ya organizadas previamente y el Gobierno ha cumplido "con el calendario previsto".