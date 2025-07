Miguel Tellado ha pedido al PP tener cuidado con Pedro Sánchez: "No hay nada más peligroso que un perro herido, querrá morir matando"

El PSOE exige a Alberto Núñez Feijóo que explique para qué pagó 170.000 euros la Xunta de Galicia al equipo de Cristóbal Montoro

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a las filas de su formación "tener cuidado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "no hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido". Durante un acto junto al PP castellanomanchego en la ciudad de Tomelloso, ha dicho al hilo de esta reflexión que Pedro Sánchez, que "no puede durar mucho más", es un presidente que "no tiene escrúpulos".

"Querrá morir matando y es capaz de todo. No bajemos la guardia ni un instante. Que nadie dé al Gobierno por finiquitado, por mucho que las causas judiciales acorralen a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal", ha abundado. Por ello, ha pedido "propinarle una derrota histórica en las urnas" cuando haya oportunidad de votar, con la intención de conseguir "un Gobierno fuerte" liderado por el Partido Popular.

Sánchez, "en su peor momento"

Según ha dicho, Pedro Sánchez y España están "en su peor momento", con un presidente cuyo "deterioro avanza" en una "agonía total y absoluta". En una semana "elocuente", considera Tellado que los socios "quieren marcar distancias" con el Gobierno de un Pedro Sánchez al que ven como "un activo tóxico". Y es que Pedro Sánchez "quería acabar el curso con victorias parlamentarias y acabó vapuleado como nunca", lo que da muestra de ser "un Gobierno fantasma" que solo puede sacar adelante "exigencias de los socios de investidura".

"Y a Sánchez le va peor en los tribunales. El Supremo dice que Santos Cerdán tiene que seguir entre rejas por su papel directivo en una trama de mordidas, por repartirse cantidades portentosas de dinero público con Koldo García y José Luis Ábalos", ha reparado Tellado. Ha lamentado que el Gobierno quiera ahora "trocear la hacienda española y la Agencia Tributaria" en favor de Cataluña, "una ambición histórica de quienes quieren romper España", y algo que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer para "seguir en el poder unas semanas más".

A por el voto femenino

Tras reproducir algunos de los episodios sacados a la luz tras las investigaciones a José Luis Ábalos o Koldo García en base a su relación con las mujeres, ha asegurado que "nadaban en un océano de hipocresía". "Decían ser feministas, y ahora se ahogan en ese océano de hipocresía, todos han descubierto su poca vergüenza y Sánchez será el presidente que dio todo el poder del PSOE a gente que se repartía mujeres como si fuesen ganado", ha abundado.

También, dice, "permitió una red que enchufaba a prostitutas en empresas públicas" dentro del Partido Socialista, por lo que el presidente "será recordado por estos ataques frontales a la dignidad de las mujeres. "Nadie ha hecho más daño al feminismo que Pedro Sánchez y su cuadrilla. Cuando llegue el momento, serán las mujeres españolas las que les pondrán en su sitio en cuanto se atrevan a convocar las elecciones", ha aseverado.

Critica la "carcoma institucional"

En otro capítulo de su intervención, ha cargado contra la situación de "carcoma institucional" que a su juicio es responsabilidad de Pedro Sánchez, que "ha hundido" el prestigio de las instituciones. "Lo vimos en la Fiscalía General del Estado. Primero se lo entregó a una exministra, a la señora Dolores Delgado, y después a su mano derecha, el señor García Ortiz, investigado y procesado por revelar secretos", ha recordado.

Banco de España, RTVE, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o Consejo de Estado son otras de las instituciones que a juicio de Tellado ha intervenido Sánchez, a las que ha sumado "Correos, Paradores o Red Eléctrica". Por todo ello, "Sánchez es una amenaza para las instituciones democráticas del país, la mayor amenaza que sufre hoy la democracia, porque se ha convertido en un muñeco en manos del separatismo y de la extrema izquierda", según Tellado.

Feijóo, "la antítesis"

En este discurso, ha dicho que su líder, Alberto Núñez Feijóo, lleva, por contra a Pedro Sánchez, "30 años sin tacha" en su trayectoria política. Con un proyecto para "ganar ganando" y no a base de "sumar con otros", como sí ha hecho el PSOE. "Nosotros aspiramos a ganar ganando para dar a España un Gobierno mejor. Feijóo es antagónico a Sánchez, está en sus antípodas, y será el antídoto real frente al veneno del 'Sanchismo", ha rematado.

Decálogo del PP

Para conseguir gobernar, ha reivindicado la necesidad de "explicar" a la ciudadanía lo que el PP quiere hacer. Un decálogo que empieza por "un plan de regeneración democrática que blinde la separación de poderes" para "recuperar la normalidad". Continúa con un Plan de Vivienda, ya que hoy "el acceso a una vivienda es la primera preocupación de la sociedad española", una estrategia que "bajará el precio y combatirá la ocupación, algo que el Gobierno ha incentivado".

El tercer compromiso, "aliviar la presión fiscal" revisando "cada una de las 97 subidas de impuestos". "Sí, vamos a bajar impuestos para que las familias vivan mejor y las empresas compitan mejor". El empleo se coloca en cuarta posición, con el objetivo de "subir el salario medio de los españoles". El quinto compromiso, defiende Tellado, "aumentar el número de médicos", con un déficit del que culpa al Gobierno de Sánchez.

En sexto lugar, "un pacto nacional por el agua con visión de Estado, desde la ciencia y no desde los prejuicios", con "más infraestructuras"; en séptimo, "reducir la inmigración ilegal"; y en octavo, "reforzar la seguridad del país" con más recursos para las fuerzas. Termina con la idea de "recuperar la credibilidad de España en el seno de la OTAN", para terminar con una ley de Lenguas "para garantizar que todos los niños españoles puedan ser educados en español".