Contra la ola de incendios, otra ola, la de la solidaridad para ayudar a los afectados: voluntarios de toda España preparan cajas con agua, mascarillas, alimentos y medicinas para los que han visto arder sus casas. En Irún, Guipúzcoa, pero también en Valencia, nuestros periodistas Mar Bonet y Angela Martínez han sido testigos de esta marea de gente de buena voluntad que ahora piensan en los vecinos de Galicia, Extremadura y otras regiones arrasadas por las llamas.

La solidaridad se está extendiendo por toda España con los afectados de los incendios forestales. En Valencia, que saben bien de qué va esto tras sufrir la DANA se han puesto de inmediato manos a la obra. Colchones, pañales, alimentos y otros enseres ya están listos para ser enviados a los territorios arrasados por los fuegos. No son los únicos y los hacen con sus propios recursos sin esperar a las ayudas de los diferentes gobiernos autonómicos.

Irún están recogiendo donativos para enviar a las zonas arrasadas por las llamas en Galicia. Un grupo de vecinos no han dudado en responder ante la grave situación que están viviendo en Galicia por los incendios forestales. José Luis, uno de los voluntarios trabaja en una nave en un polígono de la localidad guipuzcoana organizando los envíos. nos cuenta de qué van cargadas estas cajas.

"Hay mascarillas, guantes, cremas para las quemaduras, tiritas, gasas, betadine y luego para los voluntarios que están apagando fuegos para que tengan una mochila pequeña con frutos secos, galletas energéticas y botellines de agua", cuenta y nos enseña el contenido de lo que han ido donado mucha gente solidaria.

La solidaridad desde Huelva: una fábrica de alimento para mascotas envía comida a las protectoras de Extremadura

Y seguirán llenando cajas para seguir ayudando a sus vecinos en Galicia. Lo mismo está ocurriendo en Huelva, que un grupo de voluntarios ha pensado en todas las mascotas, que también se han visto afectadas por estos incendios forestales. Una empresa ha comenzado a preparar envíos de comida para los animales acogidos en protectoras de Extremadura.

A más de 400 kilómetros de los incendios de Jarilla, en Cáceres, está una empresa de Huelva de fabricación de alimentos para mascotas, que ha pensado en los peludos y otras mascotas afectadas .

Esa distancia, sin embargo, se acorta con ganas de ayudar que es lo que sobra en este lugar, donde ya tienen todo listo para enviar más de 100 kilos de pienso y otros productos para aquellos animales que han sufrido la devastación de las llamas y que han perdido sus casas, porque el fuego ha devorado a las protectoras donde residían.

El fuego ha arrasado un total de 396.791 hectáreas en España en lo que va de año, según estimaciones del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus recogidas por Europa Press.

La inmensa mayoría de esas hectáreas han sido devastadas por las llamas en este mes de agosto. La cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio. Para el día 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302 y a partir de esa fecha la superficie quemada ha alcanzado las 396.791. Solo en en los últimos 15 días han ardido unas 350.000 hectáreas.