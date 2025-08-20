El humo de los incendios equivale a fumarte 9 cigarrillos: "Pueden llega a notar un empeoramiento importante"

Expertos alertan de riesgos incluso a cientos de kilómetros y recomiendan extremar precauciones

Los expertos advierten que respirar el humo de los incendios puede equivaler a fumar hasta nueve cigarrillos. Por ello, se recomienda tomar una serie de medidas preventivas en las zonas afectadas: mantener puertas, ventanas y persianas cerradas; colocar paños mojados en las rendijas; y desconectar la luz, el gas y el gasoil para evitar problemas mayores. Si la vivienda tiene jardín, es aconsejable refrescarlo, así como el tejado, aunque con cuidado de que el agua no caiga sobre zonas con cables . Además, estar atentos a las comunicaciones oficiales y, en caso de recibir indicaciones de evacuación, seguir siempre las instrucciones de las autoridades. En el exterior, se recomienda usar mascarilla para reducir la inhalación de partículas.

Para abordar este tema, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ignasi García, neumólogo y miembro de la Sociedad Catalana de Neumología, que ha explicado cómo el humo puede afectarnos incluso a cientos o miles de kilómetros del incendio: "Aquí en Cataluña había partículas que podían estar llegando de los incendios. Existen estaciones que monitorizan la calidad del aire, y en ellas debemos basarnos. Estas partículas probablemente lleguen muy lejos y permanezcan varios días, pero en función de lo que marquen esas estaciones sabremos si el ambiente es más o menos seguro".

Ignasi García, neumólogo: "La concentración de partículas debería ir disminuyendo hasta llegar a una situación más tolerable"

El especialista detalló también los síntomas que puede experimentar la población en zonas cercanas a un incendio: "La gente previamente sana probablemente presenta molestias inespecíficas, los primeros síntomas pueden ser tos o irritación en la garganta. Pero las personas con asma o bronquitis crónica pueden notar un empeoramiento importante de sus síntomas".

Respecto a cuánto tiempo permanecerán las partículas en el aire, García se mostró prudente: "Es difícil decirlo. Depende del viento y de muchos factores. Lo normal es que poco a poco se vayan disipando, pero mientras haya incendios activos es complicado concretar un plazo. Con el tiempo, la concentración de partículas debería ir disminuyendo hasta llegar a una situación más tolerable".