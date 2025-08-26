Los desplazamientos se completarán con una visita a las zonas quemadas de Galicia el jueves y otra a las de Extremadura, el viernes

La extinción de los incendios que queman Galicia y Castilla y León, minuto a minuto

Compartir







Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), según han informado desde Zarzuela.

El objetivo de esta visita, según ha explicado desde la Casa del Rey, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados".

Visita a Galicia y Extremadura

Asimismo, los Reyes quieren que su visita, que arrancará en el Lago de Sanabria y seguirá en Las Médulas, sirva también para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Desde Zarzuela han precisado que Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto desplazarse el jueves a Galicia para visitar varias localidades afectadas por los incendios y el viernes harán lo propio en Extremadura.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre de 75 años como el presunto autor de del incendio de Molinaseca, en León

El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.