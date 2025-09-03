Esperanza Buitrago Agencia EFE 03 SEP 2025 - 13:50h.

La presidenta navarra, tras su citación: "Allá iremos a dar las explicaciones oportunas"

El PP cita a Leire Díez en la comisión del caso Koldo en el Senado el 8 de septiembre

El Partido Popular citará a declarar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa este miércoles la portavoz popular en el Senado, Alicia García, quien la ha calificado como "la alumna aventajada del sanchismo" por sus "cesiones" al separatismo y por formar parte de "la arquitectura de la corrupción sanchista".

Desde el Gobierno navarro, ha asegurado, María Chivite "levantó una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas", un "sistema corrupto" que luego "se replicó" en el Gobierno de España y en el Partido Socialista.

El caso Cerdán en Navarra

La presidenta navarra se mostró muy afectada tras la detención de Santos Cerdán. En una rueda de prensa el pasado junio se rompió al hablar del hasta entonces secretario de Organización del PSOE. "Tengo que decir que no está siendo un día fácil", dijo María Chivite, antes de afirmar que lo sucedido "no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y amigo".

Poco después, el vicesecretario general del PSN-PSOE y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, cesó en los dos cargos por decisión propia, tras desvelar que su pareja trabajó, entre 2021 y 2024, en la empresa Servinabar, por la que ahora preguntarán a Chivite en el Senado.

Este miércoles, tras conocer su citación en el Senado, la presidenta navarra, ha mostrado su disposición a comparecer: "Allá iremos a dar las explicaciones oportunas".

Por otro lado y cuestionada sobre la reunión de ayer en Bruselas entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresidente catalán Carles Puigdemont, la presidenta de Navarra se ha limitado a respaldar que "el diálogo es bienvenido en democracia. Por lo tanto este es el mejor instrumento que tenemos y todo lo que sea diálogo yo lo entiendo como positivo", ha zanjado.