Lara Guerra 09 SEP 2025 - 02:01h.

Víctor de Aldama asegura que "Koldo me dijo que había que pagar un piso a Jessica"

La exmujer de José Luis Ábalos desvela cómo descubrió en su ordenador contenido pornográfico: "Mi hija vino escandalizada"

Compartir







Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, llega como primera invitada de 'El precio de...' denominado en esta entrega como 'El precio de la corrupción', en el que ofrece un sinfín de detalles sobre cómo descubrió que el que fuera su marido visitaba habitualmente páginas de contenido pornográfico, que tenía carpetas con material íntimo de varias mujeres y la presunta relación de este con Jessica Rodríguez.

Sobre cómo descubrió mensajes electrónicos entre Jessica Rodríguez y el exministro: "Yo vi unos emails que le escribe Jessica a José Luis porque la empleada de la casa me lo dijo, que eso estaba en el móvil del niño con algunas otras cosas y me dice que no cree que debería tener eso con cosas de su padre. Sobre el contenido de esos emails, Carolina detalla que ahí le pide "dinero y sitios", los cuales desconoce si serían "viajes que él había hecho con ella".

Tras esto, Víctor Aldama afirma que pagaron un piso a Jessica porque Koldo le dijo que "ella estaba buscando vivienda en Madrid y que había que ayudarla con uno que eligiera ella, donde estuviera a gusto y en el que el exministro pudiese ir a pasar momentos o incluso pernotar".

Sobre esto, Perles asegura que el que fuera su marido le dijo que no se preocupara porque eso "lo hacían todos" y que ella no significaba nada en su vida. En este momento, la exmujer confiesa que es donde se da cuenta de que "él tenía una amante". Ante esto, Carolina deja claro que ella "no era conocedora ni consentidora de esta relación".

Carolina Perles: "Ábalos me dijo que cómo me iba a ir como una emigrante fracasada"

Por otro lado, la exmujer de Ábalos explica que tras esto le avisó que se marcharía y que él le dijo que cómo se iba a ir "como una emigrante fracasada"; una frase que deja claro que le marcó. De esta manera, Carolina aclara que se lo pensó dos veces por sus hijos: "Lo hago por ellos. Perdonad por haberos elegido a este señor de Papá".

Asimismo, Perles asegura que ya no pertenece a la vida del exministro y hace una petición a las mujeres que han pasado por su vida: "Creo que eso, salir adelante por ellos, por mi salud y por recuperar mi vida de antes ya es más que suficiente para que todas esta señoras que han formado parte de su vida se metan conmigo, déjenme en paz. Y hablo de Andrea, de Jessica...con la señora Carla la verdad que no he tenido ninguna interlocución por ningún lado.

Por último, la que fuera mujer de José Luis Ábalos reclama la desvinculación total de su persona hacia el exministro: "¿Qué parte no han entendido de que yo no formo parte de la vida de este señor, ni la voy a formar? Por elección propia. No me vinculen. Este señor es el padre de mis hijos a día de hoy, y es el único trato que voy a tener, siempre y cuando él cumpla con sus obligaciones como padre".