La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un mensaje en el que se aprecia que el exasesor ministerial Koldo García concertó una cita con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que el exministro José Luis Ábalos dejara de estar al frente de Transportes y un año y ocho meses después de que la mandataria aterrizara en Barajas.

"Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir", le dijo Koldo por Whatsapp a Rodríguez la noche del 3 de octubre de 2021, según consta en una serie de mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que han sido intervenidos por los agentes del Instituto Armado.

Los mensajes entre García y Rodríguez, registrados el 3 y 5 de octubre de 2021, se han aportado al denominado 'caso hidrocarburos' que se investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, donde figura entre los principales investigados el empresario Víctor de Aldama.

Las conversaciones de Koldo García y Delcy Rodríguez

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22.00 horas. "Muy buenas vicepresidenta perdón que la moleste soy Koldo (sic)", escribió el exasesor de Ábalos. Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: "Hola K". Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

A las 22.02 horas, la vicepresidenta venezolana respondió con un "Bien K", a lo que exasesor ministerial añadió: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!". Rodríguez le contestó a Koldo 10 minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: "Perfrcto".

En la segunda conversación registrada, la mantenida el 5 de octubre de 2021, Koldo García se muestra en disposición de hablar con Rodríguez. "Muy buenas perdone que la moleste la puedo llamar son dos minutos", escribió a las 15.44 horas.

Tres minutos después, el exasesor de Transportes avisó a la vicepresidenta venezolana de que la llamaba "por otro medio". El último mensaje aportado por la UCO es de las 16.19 horas; en él Koldo García se limitó a avisar: "Le escribo desde otro sitio".

Ábalos recurría a Koldo para gestiones privadas tras dejar el cargo

Además de estas conversaciones con Rodríguez, la UCO ha incorporado a la causa otra serie de mensajes que reflejan cómo José Luis Ábalos seguía recurriendo a su exasesor Koldo García para realizar gestiones personales meses después de haber abandonado el Ministerio. En concreto, el 20 de marzo de 2022, Ábalos trasladó a García su intención de adquirir una vivienda en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid. Sin embargo, según los mensajes intervenidos por los agentes, el exministro mostró su preocupación por hacerlo a través de una sociedad, ya que, según dijo, había sido reconocido durante la visita al inmueble.

"Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta", le escribió el también ex secretario de Organización del PSOE a su antiguo colaborador. A continuación, añadió: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar".

García le respondió que se haría cargo del asunto: "Y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar", apuntó. Posteriormente, sugirió una solución para desviar la atención sobre Ábalos: "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él (...) Y así tú desapareces". El exministro, sin embargo, advirtió las dificultades de ocultar su implicación: "En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa", señaló, aunque rápidamente corrigió: "Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está".

Pese a ello, García le informó de que finalmente esa otra persona había concertado una visita. "Quedaron. Mañana a las 9", le precisó. "A ver si sale. Gracias", concluyó Ábalos. Esta conversación también ha sido incorporada al sumario del 'caso Hidrocarburos', como parte de la documentación intervenida por la Guardia Civil en el marco de las diligencias que coordina el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.