Iván Sevilla 07 MAR 2026 - 13:04h.

Un detenido compitió a nivel internacional y actualmente impartía clases en varios gimnasios de Madrid

Uno de los arrestados mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo

Compartir







MadridDos expertos en artes marciales mixtas (MMA) fueron detenidos el 3 de marzo en Madrid por difundir propaganda yihadista, entre otros delitos que se les atribuyen como auto adoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros.

Aunque Cataluña sea la comunidad autónoma que acumula más detenciones por terrorismo yihadista, esta operación se llevó a cabo en la región madrileña, donde residían ambos individuos.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional detiene a un presunto yihadista en Ribadumia, Pontevedra

Según ha informado la Policía Nacional este 7 de marzo, uno de los arrestados era conocido en las redes sociales por su actividad como profesor impartiendo clases en varios gimnasios de la Comunidad de Madrid.

Antes de dedicarse a eso, había llegado a competir a nivel internacional, a través de una federación deportiva. No ha especificado si era este o el otro hombre quien mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global.

Ensalzaba el martirio y defendía la imposición de la ley islámica

Uno de ellos evidenciaba un profundo antisemitismo en los numerosos contenidos que distribuía y consumía en entornos digitales. Utilizaba tanto redes sociales abiertas como canales virtuales de carácter cerrado para difundir un discurso extremista que ensalzaba el martirio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad. Los agentes, durante su investigación, lograron comprobar que se encontraba en un avanzado proceso de radicalización.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El segundo de los arrestados desempeñaba un papel relevante en la distribución de material de contenido yihadista entre otras personas, contribuyendo así a la propagación de esta ideología radical.

Los investigadores detectaron otro posible delito de falsedad documental y uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular. La operación contra el terrorismo yihadista culminó con dos registros domiciliarios.

En ellos, se halló diversa documentación relacionada con el caso que ya está siendo analizada y un arma simulada, estilo revólver, que funciona con cápsulas de aire comprimido. Para ambos detenidos se ha decretado su ingreso en prisión provisional.