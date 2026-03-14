Belén Cortés fue asesinada por tres menores que estaban bajo su custodia el 9 de marzo de 2025

El acto homenaje ha servido para reivindicar la mejora del sistema de protección y reforma infantil y juvenil

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BadajozUna concentración ha reivindicado este sábado en Badajoz, cuando se cumple un año del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la ciudad, una reforma integral del sistema de protección de menor y una mayor visibilidad de su labor.

"Es un homenaje a María Belén Cortés un año después de la trágica pérdida de su vida" y un llamamiento para que no quede en el olvido lo sucedido aquel 9 de marzo de 2025, cuando la mujer, de 35 años, fue asesinada por tres menores que estaban bajo su custodia, dos varones de 14 y 15 años, considerados autores, y una joven de 17 años, considerada cómplice.

Reivindican la mejora del sistema de protección y reforma infantil y juvenil

El acto, convocado por el Grupo de Acción Social y Sindical, formado por 18 entidades de Extremadura -once colegios profesionales y siete centrales sindicales-, ha servido también para reivindicar la mejora del sistema de protección y reforma infantil y juvenil.

Aunque ha habido "avances" en Extremadura el último año, se reclama una reforma "más estructural" que permita fortalecer los programas de familia, ha indicado Solomando.

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También ha reclamado planes de bienestar emocional para los profesionales, los cuales solo se llevan a cabo en los centros de acogida de menores y además "están hoy paralizados por la situación política actual" en la comunidad autónoma, con un gobierno en funciones.

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Solomando ha exigido además una mesa de trabajo técnica, con responsables de la Junta de Extremadura y con trabajadores de los distintos recursos del sistema para evaluar y valorar esta red de forma continua y alcanzar las mejoras precisas.

La también secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura ha citado la necesidad de abrir el Centro de Recuperación Zagal (CEREZA) en Plasencia, "en obras desde 2019" y el cual "debe ser de carácter público".

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Más dotaciones y programas destinados al Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco han sido otras de las reivindicaciones del colectivo.

Blanca Vázquez, una ciudadana que ha participado en la concentración, ha subrayado la importancia de "ofrecer todo el apoyo posible a los profesionales en este ámbito, debido a la relevante labor que realizan, la cual sin duda no está reconocida lo suficiente".

Durante el acto, celebrado en la plaza de España de Badajoz, se ha ubicado una pancarta donde se leía 'Por la defensa de los derechos de los/las profesionales del sector social. ¡Basta ya!'.

Los participantes han portado máscaras blancas con las que han protagonizado una performance para expresar que "todos somos invisibles hasta que somos visibles" y reivindicar "la importancia de que se nos vea".