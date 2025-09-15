Santos Cerdán cobró casi 41.000 euros del Congreso de los Diputados por gastos de kilometraje en seis años

El juez Leopoldo Puente reitera a Santos Cerdán que es "evidente" que no está investigando a ningún aforado salvo a José Luis Ábalos

Compartir







El magistrado Leopoldo Puente ha respondido al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que es "evidente" que no está investigando a ningún aforado salvo al exministro José Luis Ábalos y reprocha a su defensa que se haya erigido en "paladín de los derechos parlamentarios de terceros".

Puente ha dictado un auto en el que rechaza todas y cada una de las peticiones que planteó la defensa de Santos Cerdán hace una semana, en un extenso escrito de 67 páginas, al considerar que no resultan pertinentes, útiles ni necesarias para la investigación.

Entre otras peticiones, solicitaba la suspensión de cualquier línea de investigación que afecte a aforados, en alusión a la orden del juez del pasado febrero de investigar los mensajes de Ábalos, el exasesor Koldo García y el presunto comisionista Víctor de Aldama con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La defensa de Cerdán parece erigirse en "paladín de los derechos parlamentarios de terceros"

Dice el magistrado del Supremo que la defensa de Cerdán parece erigirse en "paladín de los derechos parlamentarios de terceros" y que en aquella diligencia de febrero "no ordenó la práctica de investigación alguna respecto de ninguna persona aforada", sino que se averiguase si en los teléfonos de Aldama se hallaba, como él afirmó, alguna comunicación mantenida con Torres (o sus subordinados), con Santos Cerdán o con cualquier aforado.

"Lo que se interesó no era, desde luego, que se procediera a la investigación de ninguno de ellos, sino que, considerándose insuficientes las meras imputaciones verbales que Aldama había realizado respecto a ellos, se confirmara o descartase la posible existencia en los terminales de este último de posibles comunicaciones con alguno de aquellos", explica el juez. Y deja claro que "es evidente que ni en esta causa especial ha resultado inculpado diputado o senador alguno (más allá de Ábalos, con su correspondiente suplicatorio), ni se ha encargado tampoco a la policía judicial actuante más investigación que la referida".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La existencia del chat "K fontanería", sin investigación

Respecto de la solicitud de información sobre las visitas que Aldama recibió mientras estuvo en prisión preventiva, Puente asegura que "las declaraciones de Aldama, ni en este ni en ningún otro procedimiento, constituyen elemento particularmente relevante por lo que respecta a las imputaciones" contra Cerdán.

Además de que es claro que el contenido de las visitas y conversaciones "no consta, obviamente, que hubiera sido grabado ni que dicha eventual grabación pudiera obrar en poder del centro penitenciario". En cuanto al resto de las diligencias, se niega a citar a varios agentes que han intervenido en la investigación así como a investigar la existencia del chat "K fontanería" por parte del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente de Rubén Villalba.