El demoledor mensaje de Pedro Ruiz a los políticos: “Me dan vergüenza”

El artista reaparece en Telecinco en ‘El tiempo justo’, tras siete años, con un mensaje directo a la clase política y una defensa de la libertad personal

Pedro Ruiz regresó este martes a Telecinco después de más de siete años sin pisar la cadena. Lo hizo en ‘El tiempo justo’, donde Joaquín Prat le recibió con cercanía y gratitud, recordando la amistad que unía al artista con su padre, el recordado periodista Joaquín Prat.

Entre reflexiones, ironías y recuerdos, Ruiz dejó ‘recado’ contundente para los políticos: “Todos ustedes, señores políticos, me dan vergüenza”.

Un regreso marcado por la crítica

El actor, escritor y showman no rehuyó hablar de la situación actual en España, que calificó de “vergonzosa”. En su opinión, la política se ha convertido en un espacio de crispación que contrasta con el espíritu de la Transición: “Entonces empujaban hacia la luz, ahora empujan hacia la sombra”, sentenció.

Fiel a su estilo libre y sin etiquetas, Ruiz reivindicó la importancia de no “ensuciar” y de mantenerse al margen del poder: “Nunca voté ni al delegado de clase ni fui capitán en el equipo de fútbol. Sospecho del poder porque detrás siempre hay trinque de dinero”.

Teatro, libros y la “dictadura digital”

Además de su mensaje político, el artista presentó su nuevo libro ‘Para en el mundo que me bajo’, un libro escrito a mano y en 15 días, y adelantó su próximo espectáculo teatral, ‘Mi vida es una anécdota’, que se estrenará en el Palacio de la Prensa de Madrid.

También criticó la dependencia tecnológica y se definió como ajeno a WhatsApp y al móvil inteligente: “Estamos hipercomunicados para nada”.

Ruiz, a sus 78 años, demostró que sigue fiel a su independencia: “Solo quiero ir por libre, sin dañar a nadie, pero sin permitir que nadie me ponga una cuerda encima”.