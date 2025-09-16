El PP reprocha a Igualdad una ley contra la trata ante los escándalos sexuales del PSOE

Acusan al Ministerio de Igualdad de pretender una ley contra la trata cuando "su presidente y su familia se han lucrado de la explotación sexual durante años"

El PP ha reprochado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, querer aprobar una ley contra la trata y la prostitución mientras miembros del PSOE y del Gobierno "utilizaban dinero público para consumir mujeres" y la senadora popular Nidia Arévalo ha acusado a Redondo de "tapar, fingir y aparentar".

"Le salpican escándalos en la cara todos los meses... y su Ministerio no ha reaccionado hasta que estos salieron a la luz pública. Deje de lavar la cara a su Gobierno y de hacer lavado violeta, les importa poco el feminismo del país", le ha recriminado Arévalo durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara Alta.

Tras preguntar a la ministra qué valoración hace su departamento del ocultamiento de conductas sexuales inapropiadas, en referencia al caso Koldo y a los presuntos delitos de violencia de género del exministro José Luis Ábalos, Redondo se ha quejado de que la Mesa del Senado haya permitido una pregunta que "nada tiene que ver con la acción del Gobierno".

"Su presidente y su familia se han lucrado de la explotación sexual durante años"

"No entiendo como puede admitirse a trámite esta pregunta tal como está formulada. Su mayoría absoluta en esta Cámara no les da patente de corso para saltarse a la torera el reglamento", ha incidido la ministra tras recalcar que "no hay ningún partido inmune al machismo" y que "en el Gobierno de España la tolerancia es cero. Lo acorralamos y exigimos dimisiones. ¿Pueden decir ustedes lo mismo?".

La senadora del PP ha acusado al Ministerio de Igualdad de pretender una ley contra la trata cuando "su presidente y su familia se han lucrado de la explotación sexual durante años" y cuando "su Gobierno está acumulando una lista que abarca casi todos los delitos contra la dignidad de las mujeres".

En este sentido ha enumerado los presuntos delitos de acoso sexual de varios exdirigentes de Unidas Podemos y Sumar o sobre presunta violencia de género del exministro José Luis Ábalos y trata con mujeres de Koldo García. La ministra ha acusado al PP de hacer una "burda copia del argumentario de Vox" ante el temor de un "sorpaso de la ultraderecha".