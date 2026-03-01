Las entradas para el concierto de Don Omar en Barcelona salen a la venta este lunes 2 de marzo a las 12:00 horas

BarcelonaLas entradas para el concierto del cantante puertorriqueño Don Omar en Barcelona saldrán a la venta este lunes, 2 de marzo, a partir de las 12 de la mañana, con una cola virtual activa desde 15 minutos antes y un máximo de 6 entradas por persona.

Así lo ha detallado la organización del concierto del conocido como 'King of Kings', que tendrá lugar el próximo 23 de julio de 2026 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Las entradas se venderán exclusivamente a través de la web oficial www.cookmusicfest.es.

Recomendaciones para acceder a la venta de entradas

Este es el tercer concierto anunciado por Don Omar en España en 2026, que de momento es el único país europeo por el que ha anunciado que pasará este año en la que, todo apunta, podría ser su gira de despedida.

La venta de los dos conciertos anteriores en Tenerife y Sevilla se cerraron en minutos con en torno a 40.000 entradas vendidas en cada una de las localizaciones.

Por ello y ante la alta demanda prevista, la organización recomienda acceder a la cola virtual previa a las 11.45 horas y usar únicamente el canal oficial para asegurar la validez de los accesos.

El concierto se presenta bajo el sello Cook Music Fest Special Edition, una producción de gran formato diseñada para aprovechar las prestaciones técnicas del Estadio Olímpico.

Más artistas acompañarán a Don Omar

El 23 de julio no será sólo el repaso a la trayectoria del artista, sino que contará con una infraestructura de primer nivel y la presencia de otros artistas que se anunciarán próximamente.

El repertorio combinará sus himnos legendarios como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile', entre otros, junto a sus propuestas más actuales. El recinto, explican desde la organización, ha sido elegido "específicamente por su capacidad para albergar montajes visuales y acústicos de última generación".