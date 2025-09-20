Igualdad defiende el funcionamiento de las pulseras antimaltrato en declaraciones a Mediaset

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha defendido el funcionamiento de las pulseras antimaltrato en declaraciones a Mediaset

Igualdad sostiene que las pulseras antimaltrato no dejaron de funcionar y siguieron enviando mensajes a las víctimas

En los últimos días, el debate político ha girado en torno a un supuesto fallo en las pulseras de control para maltratadores, dispositivos que debían garantizar la seguridad de mujeres en riesgo. Según diversas informaciones, durante ocho meses estas pulseras habrían presentado fallos que dejaron desprotegidas a víctimas en situaciones críticas.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido con contundencia. En declaraciones en exclusiva a Mediaset, la ministra de Igualdad ha asegurado que “las víctimas han estado protegidas en todo momento”.

La ministra de Igualdad defiende las pulseras y el PP pide su dimisión

En sus declaraciones a Mediaset, Ana Redondo denuncia la existencia de “bulos y desinformaciones que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres”. La ministra ha recalcado que “las pulseras han funcionado en todo momento” y que la seguridad de las mujeres “está garantizada, antes, ahora y en el futuro”.

Desde la oposición, el Partido Popular ha convertido la polémica en uno de los ejes de su ofensiva política. Los populares han acusado al Gobierno de negligencia, han ironizado sobre la compra de los dispositivos y han anunciado que llevarán el asunto a la Unión Europea.

Además, desde la oposición se ha reclamado de forma inmediata la dimisión de la ministra de Igualdad.

La defensa del PSOE a las pulseras antimaltrato

Por su parte, desde el PSOE se mantiene en un discurso de calma. Los socialistas reafirman que el sistema funciona y rechazan dar mayor recorrido a las críticas.

Precisamente, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aseguraba este viernes que las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores "en ningún momento" provocaron que los dispositivos dejaran de funcionar y siguieron enviando mensajes a las víctimas.

Paralelamente, el Ejecutivo ha querido situar el foco en la crisis humanitaria en Gaza, que califican de “epicentro del sufrimiento humano” y donde, aseguran, no cabe la equidistancia.

La tensión política sigue creciendo en torno a este asunto, que para el PP es ya “una ley del solo sí es sí 2.0”, mientras el Gobierno insiste en transmitir un único mensaje: las víctimas de violencia machista han estado y seguirán estando protegidas.