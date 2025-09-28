Feijóo carga contra la esposa del presidente del Gobierno por "esconderse" del juez y avisa: "Sánchez va a acabar mal"

Los tres posibles escenarios a los que se enfrenta Begoña Gómez: del archivo de la causa al juicio oral

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este domingo a la no asistencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al juzgado donde había sido citada y ha remarcado que "quien no tiene nada que ocultar no se esconde".

En la clausura del encuentro en el que se ha reunido con los 'barones' territoriales de su formación, este fin de semana en Murcia, el líder de la oposición ha dicho que después de lo que se vio este sábado "resulta" que el hermano del presidente (David Sánchez) "no era el único que se ocultaba en La Moncloa".

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez no acudirá a la sesión de control al Ejecutivo en el Senado pese a las quejas del PP

La mujer del jefe del Ejecutivo no acudió este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trataba de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

Feijóo: "Sánchez va a acabar mal"

Además, la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez pidieron al juez Peinado que archive la investigación que dirige por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de La Moncloa, mientras que las acusaciones populares solicitaron que se cite de nuevo como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El mandatario del Partido Popular se ha mostrado "orgulloso" de vivir en un país "donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos y hace valer la igualdad ante la ley" y ha reiterado su respeto a la labor de los jueces y tribunales y su independencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha agregado que España vive en el "acuario de los escándalos del señor Sánchez" y ha pronosticado que el presidente del Gobierno "va a acabar mal". Se ha referido además a los socios del Ejecutivo para preguntarse cómo quieren acabar y si lo harán peor que Sánchez y cuándo se va a empezar "a levantar este país".

Feijóo ha aludido a la "desazón" ciudadana por lo que está pasando en España por los "escándalos de corrupción" que rodean al Gobierno y al entorno de Sánchez y ha destacado que hoy daba igual no hablar de ello porque habrá "otro escándalo mañana".