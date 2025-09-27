Begoña Gómez se enfrenta a tres posibles escenarios tras su comparecencia este sábado ante el juez Peinado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Por razones de seguridad, la esposa de Pedro Sánchez ingresó en todas las ocasiones en coche oficial por el garaje de los juzgados y evitó el paseíllo por la entrada general, previa autorización de la juez decana de Madrid. Esta vez se llevará a cabo el mismo protocolo.

Los tres posibles escenarios a los que se enfrenta Begoña Gómez

Begoña Gómez se enfrenta a tres posibles escenarios. Uno de ellos es el archivo de la causa, si la Audiencia Provincial admite los recursos de apelación, y acepta que no se observen razones suficientes para continuar con el procedimiento. Este es un escenario que parece poco probable.

El segundo es la práctica de más diligencias de investigación que el juez considere imprescindibles para seguir, y el tercero implicaría avanzar hacia la apertura de juicio oral. Lo más probable es que no conozcamos la decisión hoy.

Belarra sobre Begoña Gómez: "La gente no sabe si es corrupción o jueces haciendo política"

La secretaria general de Podemos y diputada del Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha asegurado que la opinión pública no sabe si la investigación por presunta malversación en marcha contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se debe a un caso de corrupción o a jueces haciendo política.

"Mucha gente no sabe si estamos ante un caso de corrupción o ante jueces haciendo política", ha aseverado Belarra este sábado en el acto de conmemoración del 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo.

La secretaria general de Podemos ha criticado que muchos jueces se comporten como el "brazo judicial de la derecha política y mediática", y ha lamentado que la justicia no haya hecho "una verdadera transición a la democracia". "Gran parte de la judicatura se acostó franquista y se levantó demócrata", ha dicho.