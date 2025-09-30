El Ejecutivo ha destacado que estos mensajes fueron enviados desde una cuenta personal de Álvarez, "de Gmail"

La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la UCM

El Gobierno, en boca de su portavoz, Pilar Alegría, ha defendido que los correos en los que la asesora de Begoña Gómez asistió a la mujer del presidente del Gobierno en la cátedra que esta dirigía en la Universidad Complutense de Madrid muestran que "no hay nada" en la instrucción sobre presunta malversación.

"No hay nada porque no hay nada que encontrar", ha afirmado Alegría, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acerca de los 121 correos que la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, intercambió con la Complutense entre 2021 y 2024 respecto a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en el centro.

Fueron enviados desde una cuenta personal

El Ejecutivo ha destacado que estos mensajes fueron enviados desde una cuenta personal de Álvarez, "de Gmail", y que "en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno".

"Sabemos lo que ya sabíamos: que no hay nada. Sabemos y somos perfectamente conscientes de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se demostrará lo que ya sabíamos: que Begoña Gómez es inocente", ha recalcado Alegría.

Además, ha argumentado que las parejas de los presidentes del Gobierno siempre han tenido asistentes, que en "otras épocas no era solamente una persona" y que lo único que ha cambiado en esta ocasión es que se conoce el nombre de la persona asistente de Begoña Gómez.

La portavoz de Gobierno y ministra de Educación también ha aludido a la posición adoptada por la Fiscalía, que en su último recurso ha insistido en que no hay indicios de que ni Begoña Gómez ni incurrieren en un delito de malversación.

A juicio del Gobierno, la instrucción de Juan Carlos Peinado, que "ha ido mutando en el tiempo" se encuentra en el mismo punto que hace año y medio, sin hallar "nada".

El Ejecutivo se ha referido además al informe de la Intervención General de la Administración del Estado que detectó "fraude de ley" en la adjudicación de dos contratos de Red.es a una compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, que tuvo una carta de recomendación firmada por Begoña Gómez.

Al respecto, Alegría ha dicho que las irregularidades observadas en ningún caso implican "delito alguno" y que son observaciones que se ciñen a un procedimiento de contratación -el de Red.es- que lleva vigente desde 2011, con el que se han resuelto 1.610 expedientes y que ha superado la auditoria de la propia IGAE, el Tribunal de Cuentas y otras 33 auditorías.

"En ningún caso se ha observado ningún tipo de anomalía ni se ha cuestionado el sistema", ha recalcado Alegría, respecto a un informe que obra en manos de la Fiscalía Europea, que investiga al empresario Barrabés y a un directivo de Red.es por la adjudicación de contratos que fueron financiados con fondos europeos.