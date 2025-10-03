El PP recuerda que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular

Las barreras legales de reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto: "Conlleva un consenso poco realista"

El Partido Popular ha afirmado este viernes que la ley actual que regula el aborto es suficiente y que por ello no ve necesario blindarlo en la Constitución y no estaría dispuesto a apoyar la reforma propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convertirlo en un derecho incluido en la carta magna.

En un mensaje distribuido a medios, fuentes del PP han recordado que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular y que Sánchez tiene que olvidarse de contar con ellos para reformar un texto que "está incumpliendo" por no presentar presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo.

Un derecho que ya existe en España

Según el PP, la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional.

En este sentido, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha confirmado la ha negativa de su partido a modificar la Constitución para incluir en ella el derecho al aborto: "Para modificar la Constitución el Partido Socialista necesita al Partido Popular. Ya le digo que no cuente con nosotros".

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede el PP catalán, junto al líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, antes de una reunión con representantes locales de la formación en la provincia de Barcelona.

El miembro de la dirección nacional popular ha considerado que la iniciativa de del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una cortina de humo a la corrupción que afectaría al PSOE y al entorno de Sánchez y ha argumentado que el aborto "es un derecho que tienen las mujeres en España y está regulado".

"Yo no le voy a comprar la película a Sánchez. Pero esto es una cortina de humo más. El derecho al aborto existe en España. Está regulado y está naturalizado en el conjunto de nuestra sociedad. Las mujeres pueden abortar", ha afirmado.

Además, ha sostenido que "no puede hablar de modificar la Constitución quien la incumple permanentemente", en referencia al hecho que el Gobierno no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado esta legislatura.

También ha criticado que el PSOE quiera dar lecciones al PP sobre derechos de las mujeres cuando, "es el partido que tenía a un secretario general que elegía a las mujeres por catálogo", y ha señalado también las reducciones de condenas tras la Ley del 'sólo sí es sí' y los fallos en las pulseras telemáticas de protección a víctimas de violencia machista.

Polémica en el ayuntamiento de Madrid

"El debate termina aquí", afirman las fuentes de Génova, tras el anuncio de Sánchez de que llevará al Parlamento una reforma "para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", según ha señalado en la red social X.

Todo ello tras la polémica desatada esta semana después de que el Ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez Almeida apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', que no existe según los expertos y según reconoció el propio alcalde posteriormente.

Según el PP, Sánchez pretende ahora, "acabado el señuelo de la flotilla", buscar otro tema con el que "distraer" y "tapar" la falta de gestión, la "corrupción" y los problemas que tiene en su entorno, como los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, el procesamiento de su hermano y de su fiscal general del Estado o el encarcelamiento de su número dos en el PSOE, señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En esta línea se ha manifestado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien en una entrevista en RNE ha dicho este viernes que Sánchez con el tema del aborto "lo único que busca es confrontar" y crear una "nueva cortina de humo" con "temas delicados" para "tapar sus problemas de corrupción".

El aborto, ha agregado, "no es un derecho" pero hoy "está regulado legalmente" e ir más allá sólo busca dividir.

"Aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido una norma, una ley que lo regula y yo creo que en ese sentido es suficiente", ha insistido Bravo.