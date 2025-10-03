Ábalos bajo la lupa: la UCO apunta a sobres con dinero (95.437,33 euros) del PSOE para él y Koldo

José Luis Ábalos emprende acciones legales contra la ex 'Miss Asturias' Claudia Montes por calumnias e injurias

Compartir







'El tiempo justo' ha tenido acceso a la copia íntegra del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son 285 páginas que radiografían la situación económica y patrimonial de José Luis Ábalos en la última década.

El dato clave: 95.437,33 euros. Esa es la cantidad que el exministro no ha podido justificar en sus cuentas bancarias. Dinero en efectivo, fuera del circuito legal.

Sobres desde Ferraz: uno para Ábalos y otro para Koldo

El documento señala dos pagos especialmente llamativos:

· Un sobre de 2.928 euros a nombre de Koldo.

· Otro de algo más de 800 euros a nombre de Ábalos.

Ambos sobres tendrían origen en la sede socialista de Ferraz, 71. Según la UCO, el Partido Socialista habría abonado en total cerca de 30.000 euros en efectivo entre ambos.

La “chistorra”: jerga para los billetes de 500

El informe incorpora conversaciones intervenidas entre Koldo, Ábalos y su entorno. Ahí aparece una terminología particular para referirse al dinero.

“¿Valen las chistorras?”, preguntaba la mujer de Ábalos en un mensaje. La clave es clara: las “chistorras” eran billetes de 500 euros.

Cuando no había suficientes “chistorras”, los sobres circulaban con moneda fraccionada, mucho más fácil de mover.

Entradas limpias, salidas en efectivo

La UCO distingue entre ingresos totalmente justificados (nóminas ministeriales, devoluciones de gastos, tarjetas y transferencias) y aquellos que solo aparecen en efectivo.

El problema está en ese dinero opaco, ajeno a la banca, que se detecta en pagos a familiares y entorno cercano del exministro.

Conclusión demoledora

La Guardia Civil lo resume así: “Los desembolsos detectados en las evidencias, sin descartar otros no comunicados, ascenderían a al menos 95.437,33 euros que Ábalos no habría compensado por vía bancaria”.