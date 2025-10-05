Jenifer Moreno 05 OCT 2025 - 19:42h.

María Guardiola, Pedro Rollán o José Luis Quintana son algunos de los políticos que se han desplazado hasta el tanatorio para arropar a los familiares de Guillermo Fernández Vara

Muere Guillermo Fernández Vara a los 66 años: Pedro Sánchez asistirá a su funeral en Olivenza, Badajoz

Compartir







Amigos, familiares y varios compañeros de profesión se han acercado hasta el tanatorio de Puente Real de Badajoz, que acoge la capilla ardiente de Guillermo Fernández Vara, fallecido el 5 de octubre a la edad de 66 años.

Entre otras autoridades políticas, se han desplazado hasta el lugar la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago; el presidente del Senado, Pedro Rollán o el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López.

María Guardiola: "Le vamos a echar de menos"

En declaraciones a los medios de comunicación, visiblemente afectada, Guardiola ha querido poner en “valor la figura de Guillermo Fernández Vara”. A su juicio, su antecesor en la Presidencia de la Junta de Extremadura “ha sido una persona que ha entendido siempre la política desde el respeto, respeto a las personas, respeto a las instituciones”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por ello, ha expresado, “le vamos a echar de menos”. “Es una figura clave que va a quedar para siempre en el recuerdo de todos los extremeños. Extremadura está de luto y yo en nombre de todo el Gobierno regional trasladar mi cariño y plena disposición para lo que la familia y los amigos puedan necesitar”, ha subrayado la presidenta, que ha declarado tres días de luto en la región.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Le queríamos mucho todos y es que ha levantado y generado un consenso que yo creo que es muy difícil que es que da igual a quien vote cada uno”, ha reconocido sobre el político socialista, “un hombre querido por todos, respetado”. “Así lo vamos a recordar”, ha sentenciado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

José Luis Quintana: "Era mi hermano mayor"

También el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido atender a los medios para recordar a un referente. En una escueta atención, Quintana ha trasladado que “es un día muy triste”.

“Se nos va un referente, no solo en el mundo de la política, sino como humano. Creo que su legado quedará escrito para siempre”, ha dicho muy emocionado, expresando que para él era su “hermano mayor al que le consultaba todo”.

Pedro Rollán: "Era un señor en el más amplio sentido de la palabra"

Asimismo, se ha acercado hasta esta capilla ardiente el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, que ha cancelado su agenda del domingo y del lunes para asistir a las exequias de Vara.

Rollán se ha referido al extremeño como “un gran hombre, una gran persona, un gran político” y, sobre todo, un “señor en el más amplio sentido de la palabra”.

“Un tipo cortés, un tipo elegante, que desde su ideología siempre ha sido y siempre ha trabajado para establecer acuerdos, para encontrar puntos de equilibrio y para trabajar en pro del bien común desde las diferentes responsabilidades que le ha correspondido asumir a lo largo de su dilatada trayectoria política”, ha añadido.

Como presidente del Senado, ha dicho, quiere rendir “homenaje a su figura, trasladar el pésame a su familia y, por supuesto, a su familia política y transmitir las condolencias”.

En este sentido, la Cámara Alta ondea las banderas de las fachadas de su edificio a media asta en señal de duelo por el fallecimiento del extremado, designado senador por la Asamblea de Extremadura desde agosto de 2023.

Además, este lunes se va a abrir un libro de condolencias en la sala de Comunidades Autónomas y se colocará un crespón en la bandera de España durante el pleno que se inicia el martes por la tarde.