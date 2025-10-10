Exclusiva | Santos Cerdán, sobre su salida de prisión: "Sé que seré un paria social"

'El programa de Ana Rosa ha podido hablar con fuentes cercanas a Santos Cerdán sobre su estadía en prisión

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, confirma la prisión provisional de Cerdán por el caso Koldo

Compartir







Santos Cerdán cuenta los días para salir tras cumplir 100 días en prisión. Ya ha superado el shock inicial de pasar del Congreso de los Diputados a la cárcel y confía en que el juez, como tarde, acuerde su puesta en libertad en la segunda quincena de noviembre. Eso sí, es consciente de que fuera, el PSOE no le estará esperando.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con fuentes del entorno de Santos Cerdán, que aseguran que se muestra firme y convencido de su inocencia: "No espera cesta de Navidad ni visitas de ningún compañero de partido. El PSOE no le va a ayudar". Además, Cerdán rechaza cualquier pacto con la fiscalía y asegura: "Hay partido, que lo va a jugar, que lo puede defender y lo va a ganar".

Santos Cerdán: ""No ha ido ningún ministro, no me han llevado whiskey y tampoco como langosta"

Respecto a su situación en prisión, niega tener privilegios y aclara: "No ha ido ningún ministro, no me han llevado whiskey, tampoco como langosta y tampoco me limpian los zapatos". Al mismo tiempo, se muestra consciente de las dificultades que tendrá al salir: "No podré trabajar ni en la empresa de verduras en la que estaba, seré un paria social".

A pesar de todo, Santos Cerdán mantiene cierto optimismo y se muestra adaptado a la vida en Soto del Real: "Todo pase cuanto antes", afirma, señalando que ya ha superado el impacto inicial de pasar del Congreso a la prisión: "El primer mes superé el shock de pasar del Congreso a Soto del Real".