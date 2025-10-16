Bustelo fue diputada socialista en la primera legislatura de la democracia y primera directora del Instituto de la Mujer

MadridCarlota Bustelo, diputada socialista en la primera legislatura de la democracia y primera directora del Instituto de la Mujer, ha fallecido a los 85 años, según han informado varios dirigentes del PSOE.

Bustelo (Madrid, 1939) fue diputada en la Legislatura Constituyente, entre 1977 y 1979, y puso en marcha el Instituto de la Mujer en 1983, cargo que ocupó hasta 1988, momento en el que pasó a la subsecretaría de Asuntos Sociales, donde estuvo hasta 1990.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha comunicado "con enorme tristeza" el fallecimiento Bustelo en la red social X y ha dicho de ella que fue "una referencia del feminismo que abrió el camino" por el que muchas políticas han transitado después.

"Estaremos siempre en deuda con ella. Gracias por tu lucha, compañera", ha sostenido.

También el ministro de Transformación Digital y Función Pública y actual líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha ensalzado que fue una "gran defensora de los derechos de las mujeres" y todo un ejemplo de vida.

Pedro Sánchez, "lloramos su pérdida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha querido rendir homenaje a Bustelo tras conocerse la noticia de su fallecimiento y ha agradecido su gran labor.

"La España de hoy es fruto de mujeres como Carlota Bustelo que hicieron de la igualdad y la libertad su causa. Gracias por abrir camino y enseñarnos tanto. Un fuerte abrazo a familiares y amigos, y a toda la militancia socialista que hoy lloramos su pérdida".