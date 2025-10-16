Adriana Pérez 16 OCT 2025 - 21:38h.

El juez fija en casi 137.000 euros los pagos que llegó a efectuar Koldo y su pareja para el exministro

Koldo García y cómo llegó a convertirse en la mano derecha de José Luis Ábalos: asistente, "gestor y custodio" del dinero del exministro

Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, tenía lista su mochila con enseres básicos por si le tocaba dormir en prisión. Iba preparado para lo peor antes de su interrogatorio en el Supremo. Allí ha estado durante más de tres horas pero, finalmente, le ha dejado en libertad.

Se repite el mismo guion que hubo ayer con el exministro de Transportes, quien ya tiene un nuevo abogado. Koldo García ha llegado al Supremo cargando con la mochila en la que llevaba todo lo necesario por si el juez le enviaba a prisión. Pero Leopoldo Puente le ha dejado en libertad.

El rifirrafe de Koldo con los medios en su llegada al Supremo

Koldo no declara y alega indefensión por no haber tenido acceso a los dispositivos que le incautó la UCO. Desde la Fiscalía Anticorrupción aseguran que no entienden cómo habla tan frecuentemente con los medios de comunicación y luego en el alto tribunal no presta declaración.

El exasesor de Ábalos ha vivido un momento de tensión con los medios con su llegada al Supremo. “¿Cree que el juez podría decretar su ingreso en prisión?”, le ha preguntado un periodista. Koldo ha respondido que prefería “actuar con precaución” ante cualquier escenario posible. Durante su trayecto, ha pedido a los medios que "no le agredan" y todo se complicó tras un leve empujón a un periodista. “Si yo no le toco, no me toque usted tampoco a mí. Yo estoy haciendo mi trabajo”, le recalcó el profesional.

El juez considera suficientes las medidas cautelares

Leopoldo Puente considera que la existencia de más indicios de que Koldo haya cometido delitos graves acrecienta el riesgo de fuga. Pero cree suficientes las medidas cautelares que ya pesan sobre el exasesor de Ábalos. Esos indicios se basan en el informe de la UCO que señala a Koldo como "gestor y custodio" de fondos "opacos" que José Luis Ábalos y él habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Con ese dinero en metálico de procedencia sin justificar y con la ayuda de su mujer, Patricia Uriz, pagaban gastos de su jefe, José Luis Ábalos.

El magistrado fija en casi 137.000 euros los pagos

El juez fija en casi 137.000 euros los pagos que llegaron a efectuar para el exministro, desde la pensión alimenticia de uno de sus hijos hasta los supuestos encuentros sexuales de Ábalos y regalos de este a distintas mujeres.

En ese informe, la Guardia Civil señalaba que el asesor del exministro utilizaba lenguaje en clave para hablar con su mujer de ese dinero. Llamaban "chistorras" a los billetes de 500 euros o "soles" a los de 200. Antes de comparecer ante el juez, Koldo destacaba que hay una explicación para eso, pero ha preferido no dársela al juez.