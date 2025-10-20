Exclusiva | Koldo García: "Necesito que me devuelvan todo el material para intentar defenderme"

Koldo García ha hablado con 'La mirada crítica', después de negarse a declarar ante el Tribunal Supremo

Las comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo en el Supremo, dos estrategias de defensa similares en forma y fondo que no aclaran el origen del dinero de la trama

Koldo García acudió el pasado jueves a declarar ante el Tribunal Supremo, donde llegó portando una mochila por si tenía que ingresar en prisión. Optó por no declarar, al igual que el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Después de acogerse a su derecho de no declarar, 'La mirada crítica' pudo hablar en exclusiva con Koldo García, quien pide que se le devuelva el material incautado para poder defenderse: “Yo lo que no entiendo es que, por primera vez, se investiga a un aforado sin que el Congreso dé su consentimiento. Se da a conocer la vida privada de un ciudadano sin querer. No se me devuelve el material incautado, que deberían haberme entregado después de un año y siete meses. Necesito que me devuelvan todo para intentar defenderme. Tendré que asumir si he hecho algo incorrecto, pero que me lo dejen”.

Aclara su relación con Aldama: “No tengo ningún tipo de relación con él. Si ese señor, que ya reconoció haber cometido delitos, solo por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos está en libertad, y además con un nivel de vida que me gustaría tener, no lo entiendo”.

Koldo García: "Resulta que, en vez de violarlas y maltratarlas, lo que estaba haciendo era ayudarlas a salir de ese mundo"

Sobre los casos que se han hecho públicos sobre supuesto maltrato, aclara: “Cuando salí del Tribunal Supremo me insultaban. Estoy demostrando día a día, desde que me dijeron que era un maltratador y un violador, que no es así. Resulta que, en vez de violarlas y maltratarlas, lo que estaba haciendo era ayudarlas a salir de ese mundo. Sin haber sido juzgado, ya estoy juzgado por la sociedad”.

Por último, explica si Ábalos y él tienen una estrategia conjunta: “Estamos los dos inmersos en un proceso judicial. Yo anteriormente trabajé con él, y creo que al menos deberían hablar los abogados para hacer las cosas de una manera coherente”.