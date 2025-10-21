El denominado ‘conseguidor’ del caso Koldo acusa a Ábalos en un escrito que ha aportado al Tribunal Supremo para, en sus palabras, “auxiliar a la investigación”

Las comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo en el Supremo, dos estrategias de defensa similares en forma y fondo que no aclaran el origen del dinero de la trama

Compartir







Víctor de Aldama, el denominado ‘conseguidor’ del caso Koldo, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que José Luis Ábalos pagó en ‘b’ parte de un bajo comercial ubicado bajo su vivienda en Valencia en plena pandemia, y junto a su entonces mujer, Carolina Perles.

A través de un escrito, el empresario concretamente se hace eco de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que en una cuenta bancaria del matrimonio consta un ingreso de 50.000 euros en concepto de préstamo, así como la emisión de dos cheques bancarios, por un total de 77.215 euros, para la empresa Metalúrgica de Cerrajera del Mediterráneo. Unos movimientos de dinero que el cuerpo de la Benemérita vinculó a la compra de dicho local por 90.000 euros el 8 de julio de 2020, si bien también reflejó que en un ordenador portátil incautado en casa de Aldama se encontró el contrato de esa operación inmobiliaria, pero con fecha de 23 de marzo de 2020 y por un precio de 110.000 euros.

Víctor de Aldama afirma que José Luis Ábalos pagó en ‘b’ el local de Valencia

La Guardia Civil, entonces, dedujo que "los cheques reseñados se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros a satisfacer el 8 de julio de 2020", indicando que, respecto a los 20.000 euros restantes, "analizadas las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos, no se han localizado movimientos que pudieran constituir el pago de estas arras, desconociendo si se habría producido y en qué condiciones".

Ahora, en su nuevo escrito, el cual Aldama dice aportar para “auxiliar a la investigación”, explica que esa diferencia de 20.000 euros se debe a que el "contrato original", como se refiere al fechado el 23 de marzo de 2020, se enmendó el 4 de abril de ese año, para modificar "a la baja" el precio de compraventa, desde los 110.000 a los 90.000 euros que se reflejaron en la escritura pública el 8 de julio.

PUEDE INTERESARTE Una jueza investiga si Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

A ese respecto, el denominado conseguidor de la trama aporta al Supremo ese contrato modificado y el correo electrónico en el que una empleada suya se lo envía: "Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas", se expresaba en ese email.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con todo ello en cuenta, la defensa de Aldama afirma que estos documentos no solo acreditan que éste participó en "la confección de las distintas versiones de dicho contrato, pese a que "no intervenía formalmente" en la operación inmobiliaria, sino que "la razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa, y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esa diferencia con el precio inicial --20.000 euros--, incide, se pagó en 'b', con dinero negro.

José Luis Ábalos niega la acusación de Víctor de Aldama

Frente a las acusaciones de Aldama, José Luis Ábalos niega la mayor una vez más. “Por supuesto que no”, ha contestado al ser preguntado sobre si pagó en ‘b’ el local de unos 174 metros cuadrados ubicado bajo su vivienda en Valencia, como señala el empresario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Al respecto, el exministro ha añadido que esa información a la que se refiere Aldama ya había sido publicada con anterioridad en diciembre de 2024 y en abril de 2025, y ha afirmado que el juez tiene todos los datos.

Más allá, José Luis Ábalos ha hecho un llamamiento a los medios instándoles a dejar “de hacer el ridículo” dando credibilidad a “gente muy turbia”, en referencia en este caso a Víctor de Aldama.