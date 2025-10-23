Nuria Morán 23 OCT 2025 - 11:16h.

José Luis Ábalos se desmarca de la estrategia de Aldama de llegar a un pacto y confesar los hechos

Javier Chicote reacciona a la demanda que José Luis Ábalos está preparando contra él: ''La vamos a ganar sin problema''

Las cosas se le ponen feas por momentos a José Luis Ábalos, que este miércoles 22 de octubre recibía malas noticas al saber que el Constitucional considera que la Guardia Civil no vulneró su "función de imputado" y descarta admitir a trámite su recurso por unanimidad.

Poco después, 'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido hablar en exclusiva con el exministro, que se ha mostrado molesto con lo sucedido.

Sobre la demanda al periodista Javier Chicote y el diario 'ABC', Ábalos nos ha dicho: "La mediación es lo que exige la ley, tener una conciliación y que digan si existe o no el cuarto sobre. Si no, evidentemente habrá una demanda, aunque saben que hay barra libre y que es muy difícil responder a todo. Pero bueno... tengo unos años ".

José Luis Ábalos: "En España, lamentablemente no hay legislación sobre el juicio paralelo"

Cuando nuestro compañero le ha preguntado cómo se encuentra anímicamente, el exministro ha sido claro: "¿Cómo estarías tú? La empatía existe, aunque sé que está erradicada. Uno ya tiene los problemas que tiene y los tiene que resolver donde debe hacerlo, pero lo que no es de recibo es que se acompañen de bulos, fantasías... y más en momentos puntuales para tratar de influir en la causa judicial. En España, lamentablemente no hay legislación sobre el juicio paralelo y la única vía que nos queda, que es penosa y tortuosa, son estas demandas, que no son un instrumento adecuado. Yo pediría que nos planteemos una reflexión sobre los juicios paralelos porque en España tenemos algún antecedente de personas cuya vida no ha tenido arreglo porque se le condenó socialmente y púbicamente", ha respondido.

Sobre qué objetivo tiene Aldama, ha dicho: "Lo peor es que es una noticia quemada que lamentablemente se filtró de un dispositivo de Aldama. En marzo del 2025 el informe de la UCO sobre mi estado patrimonial es cuando da cuenta de esto, de algo que se había publicado tres meses antes y que esta en manos de la investigación. A raíz de aparecer en ese informe, yo en el contrainforme que elaboré documentalmente, presenté todos los contratos. La trazabilidad de los pagos es clarísima y está en manos del juez desde el mes de abril, por lo tanto no me preocupa. Lo que me llama la atención es que se considere exclusiva algo que estaba publicado desde hacía meses y donde el autor de aquella crónica estuvo en varias televisiones. por lo tanto está todo más que demostrado y me parece alarmante,. Yo nunca he hablado de los bienes del señor Aldama, de lo que tiene o deja de tener. Mi estrategia no es el señor Aldama, es la inocencia", ha sentenciado.