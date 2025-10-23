'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Míriam Nogueras, sobre una posible moción de censura: "Si el PSOE no cambia, tendremos que hacerlo nosotros"

Como ya es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en el que un día más ha destacado ha destacado los graves problemas que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. 'La hora del cambio'. Mientras el Gobierno se desangra con el problema de la vivienda, esta frase de Míriam Nogueras en el Congreso ha hecho temblar los cimientos de Moncloa. Con un Gobierno hipotecado con los 7 de votos de Junts, se preguntan si esta vez Puigdemont va de farol de nuevo o esta vez va en serio. El PSOE llegó al poder en 1982 con el lema "¡España por el cambio!", y puede salir del poder en 2025 si Junts ejecuta "la hora del cambio" o solo es una frase eficaz. Sánchez y Puigdemont comenzaron sus carreras en un coche. El presidente comenzó su gira como copiloto de Ábalos en un Peugeot un 31 de octubre y un 30 de octubre Puigdemont comenzó a condicionar la política española desde el maletero de un Volkswagen Golf", ha arrancado.

Ana Rosa Quintana: "La pregunta es si Sánchez volverá a ceder a los chantajes y si Junts descoserá el hilo de las costuras del Gobierno Frankenstein"

La presentadora ha continuado: "Ocho años después, Sánchez y Puigdemont se vuelven a subir al Golf y al Peugeot en una competición para ver quién salta antes de llegar al precipicio. La pregunta es si Sánchez volverá a ceder a los chantajes y si Junts descoserá el hilo de las costuras del Gobierno Frankenstein. Hoy El Confidencial publica que otro objetivo de las cloacas del PSOE fue una operación clandestina de Ferraz para asaltar medios de comunicación con el fin de de controlar las informaciones sobre los escándalos de corrupción que afectan a Sánchez y difundir propaganda sobre jueces, fiscales, guardias civiles, empresarios y periodistas considerados hostiles".

"La democracia es el mando a distancia, pero la propaganda manipula, incluso mata. Es el caso de Egin. Desde esa publicación que dirigía Mertxe Aizpurua se apuntaba a personas a las que luego ETA disparaba. Aizpurua fue condenada a un año de cárcel por apología del terrorismo cuando señaló en un editorial a objetivos de ETA. Y ahora se ríe de todos nosotros denunciando señalamientos, cuando ella era la dueña de una diana. Repugnante. "Somos más", dijo Sánchez tras perder las elecciones. Estos son los socios que le quedan Gobierno", ha finalizado Ana Rosa Quintana.