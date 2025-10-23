El expresidente del Badajoz asegura que Leire Díez le ofreció ayuda judicial a cambio de información sobre la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

Leire Díez, tras la denuncia del fiscal Stampa que implica a Sánchez: "Es mentira. Voy a presentar una querella"

Un nuevo nombre aparece en el llamado caso de la fontanería del PSOE: Joaquín Parra, empresario andaluz y expresidente del Club Deportivo Badajoz. Parra, que pasó casi un año en prisión provisional acusado de un fraude millonario de IVA en una trama de hidrocarburos, vuelve a estar en el foco mediático. Según su versión, Leire Díez habría recurrido a él por sus contactos para intentar obtener información comprometida sobre la jueza Beatriz Biedma, con el objetivo de apartarla del caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez. A cambio, le habrían ofrecido favores judiciales en su propia causa.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Joaquín Parra, quien ha relatado cómo conoció a Leire Díez: “El señor Dolset es amigo mío, lo conocía de antes. Cuando me detienen por un supuesto delito fiscal ,del que nunca ha habido pruebas, la presunción de inocencia brilla por su ausencia. Ni el fiscal ni el juez me tomaron declaración. Yo siempre buscaba cómo solucionar el tema, lo hablé con Dolset y otros amigos empresarios con situaciones parecidas. Un día Dolset me dice que alguien quiere hablar conmigo, y es cuando me presenta a Leire Díez. Me dicen que me van a ayudar”.

Joaquín Parra: "También me pidieron que interviniera en la negociación con Aldama"

Parra asegura que esa “ayuda” pronto se convirtió en una propuesta inaceptable: “Leire me intentó comprar. Me dijo que si yo la ayudaba con la causa del hermano de Pedro Sánchez, ya que yo fui presidente del Badajoz y tengo muchos contactos allí, me beneficiarían en mi caso judicial. Me pedían información sobre la jueza Biedma. También me mencionaron a Aldama, que es amigo mío porque fue presidente del Zamora, para que interviniera en la negociación con él para que no hablara. Incluso querían que contactara con otros empresarios. Cada vez que me reunía con Leire y Dolset, grababa todo”.

Respecto al material grabado, el empresario asegura haber actuado con prudencia: “Solo lo he hablado con mi abogado. No lo he puesto en conocimiento de nadie más. Muchos periodistas me han llamado y nunca he querido decir nada porque quería mantenerme al margen. Mi objetivo es que salga mi resolución y no interferir en lo que tenga que dictar un juez. Pero, como esta señora ha dicho que yo le pedí investigar a una fiscal, lo cual es mentira, sí puedo decir que ella ha investigado y que he visto grabaciones suyas de muchísima gente”.