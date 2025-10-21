Javier Chicote reacciona a la demanda que José Luis Ábalos está preparando contra él

El periodista da su opinión en 'El programa de Ana Rosa'

Exclusiva | Exsecretaria de José Luis Ábalos en Ferraz: "No había sobres. Os lo estáis inventando todo"

Hasta la redacción de 'El programa de Ana Rosa' ha llegado una noticia de última hora que afecta de lleno al periodista Javier Chicote. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha publicado a través de sus redes sociales que está preparando una demanda en su contra.

Según lo que ha explicado el exministro, Javier Chicote sería ''el autor del bulo que dice que existió un sobre con dinero en metálico para fiestas y prostitutas y pagos con billetes de 500 euros en un restaurante'', además, añade que ''no es libertad de prensa, es un almacén de bulos con el fin de seguir deshumanizando y desprestigiándome''.

''Tiene un problema la demanda, si es que la llegan a poner, de momento es el acto de conciliación. La Constitución protege el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen. Si alguien dice de ti que te gastas el dinero en prostitutas, afectaría. Yo no soy el que ha dicho que se gasta el dinero en prostitutas, eso se lo ha dicho la UCO y lo han publicado infinidad de medios y han colocado alguna de ellas en empresas públicas. Yo solo he dicho cómo las pagaba'', se defiende Javier Chicote.

Javier Chicote continúa explicándose: ''Lo punible no es cómo se pagara, es decir, el reportaje contaba cómo se pagaba. Lo punible es que te atribuyan haber pagado algo que va contra tu honor. Pero eso está en un informe de la UCO. Es decir, si alguien te dice tú compras drogas y las pagas con el bolsillo izquierdo, da igual que lo pagues con el bolsillo izquierdo que con el bolsillo derecho. Lo que puede lesionar tu honor es el hecho que estás pagando. Y eso no solo lo han publicado infinidad de medios, sino que ha salido en un informe de la UCO''.

E indica por qué cree que Ábalos está interponiendo la demanda: ''Él tiene un abogado que está poniendo querellas a diestro y siniestro, a muchos periodistas sí, está poniendo, está poniendo muchas. El que está haciendo esto es Ricardo Corzo, este es otro abogado que Ábalos le encargó poner demandas y querellas''.

''Está feo que lo diga yo, pero creo que la vamos a ganar sin ningún problema. Eso implica una condena en costas, que nos va a tener que pagar a nosotros los costes del del proceso y eso lo tiene que pagar José Luis Ábalos'', asegura el periodista.