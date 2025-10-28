Alfonso Fernández Mañueco, sobre María Guardiola: "Ha puesto un ejemplo de cómo se tiene que gobernar"

El presidente de Castilla y León valora la decisión de adelantar elecciones en Extremadura

María Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura el 21 de diciembre: "Aspiramos a una mayoría absoluta"

María Guardiola ha convocado elecciones en Extremadura tras no lograr aprobar los presupuestos para el próximo año. A raíz de esta decisión, se está analizando con detalle la situación en otras comunidades gobernadas por el PP, para determinar si podrán aprobar sus cuentas o si, como en Extremadura, se verán obligadas a convocar elecciones.

'El programa de Ana Rosa'’ habla en directo con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, sobre distintos asuntos de actualidad. Sobre el adelanto de elecciones en Extremadura, Mañueco señala: "Conozco a María Guardiola y creo que ha tomado una decisión porque es una mujer valiente y que tiene claro el interés general de las personas de su comunidad. Ella ha pensado en estos momentos en su comunidad y, si le hacen pinza Vox y PSOE, me parece razonable que quien tiene que tener la voz de cómo dirigir Extremadura sean las personas de esa tierra. Guardiola ha puesto un ejemplo de cómo se tiene que gobernar".

Fernández Mañueco: "La pinza Vox y PSOE está funcionando tanto en Extremadura como en Castilla y León"

Respecto a los presupuestos de Castilla y León, explica: "Nosotros hemos aprobado el techo de gasto, hemos remitido los presupuestos a las Cortes de Castilla y León para que haya un debate parlamentario y se expliquen las novedades. Hay cosas interesantes: un bono de apoyo a los autónomos, bonificaciones en los peajes de autopistas que cruzan nuestra comunidad y hemos duplicado las ayudas por natalidad, por poner algunos ejemplos".

Sobre la posibilidad de convocar elecciones si no se aprueban los presupuestos, aclara: "Efectivamente, estamos viendo cómo en los últimos meses la pinza Vox y PSOE está funcionando tanto en Extremadura como en Castilla y León. Se han aprobado leyes chapuceras y mociones del PSOE con respaldo de VOX en educación, y casi un centenar de votaciones han coincidido entre ambos partidos. Nadie daba un duro por la aprobación del techo de gasto. Vamos a esperar a ver qué ocurre. En cualquier caso, la aprobación de los presupuestos coincidirá con el final de la legislatura, en marzo de 2026, por lo que esperaremos hasta final de año para saber si se aprueban o no".