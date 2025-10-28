Ana Rosa Quintana ha entrevistado en directo a Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso

La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

Compartir







Poco después de que Carles Puigdemont anunciase la ruptura de Junts con el Gobierno, desde el Paladio de la Moncloa aseguran haber recibido la noticia con "tranquilidad y sin novedad", tal y como explicaba Iñaki Aguado.

Unas horas después de esta decisión, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, que nos ha hablado de la decisión tomada por su partido.

"El señor Sánchez, el PSOE y Sumar pueden quedarse en el poder, pero lo que no pueden es gobernar. Nosotros la certeza que tenemos es que seguiremos defendiendo a Cataluña, pero lo que no podemos seguir haciendo es negociar con el Partido Socialista y se ha acabado esta negociación en todos los sitios porque no tiene ningún sentido llegar a acuerdos y que estos acuerdos no se cumplan", ha arrancado Nogueras.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: "No vamos a cambiar de opinión"

Sobre si van a apoyar la nueva ley de enjuiciamiento criminal, ha aclarado: "Obviamente, no. Lo que sí que haremos es que estaremos ahí cuando algo sea bueno para Cataluña. La pregunta es si alguna vez el Gobierno ha presentado algo bueno para Cataluña y la respuesta es que no".

Acerca de si su partido provocará un adelanto electora, la respuesta de la portavoz de Junts en el Congreso ha sido: "Nosotros no tenemos el botón para convocar elecciones. Decimos que el Gobierno español no cumple con Cataluña, pero el del PP tampoco y es lo habitual con Cataluña en todos los partidos españoles."

Canal de Whatsapp de Telecinco

"No vamos a cambiar de opinión. La decisión que nosotros tomamos ayer y que fue aprobada por unanimidad es una decisión que está trabajada y pensada. Lo que queremos es contar aquello que hemos pactado, pero el resto ya se ha acabado. Cualquiera que se encontrara en nuestra situación haría lo mismo porque no tiene sentido hacer de florero y dejar que esta gente esté en el poder", ha respondido cuando Ana Rosa le ha preguntado si podría haber marcha atrás en la decisión tomada por Junts.

Sobre la opción de una moción de censura, Nogueras ha sido clara: "El PSOE ha suspendido muchas asignaturas, pero el PP tiene que repetir curso".