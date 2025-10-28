Ana Rosa: "Puigdemont no apoyará una moción de censura. Simplemente no hará nada"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Se acerca Halloween y Junts debate si da calabazas al Gobierno Frankenstein"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya tradicional editorial de la presentadora, en el que la presentadora ha destacado los últimos movimientos de Puigdemont, que dejan en la cuerda floja la continuidad del gobierno de Pedro Sanchez, que trata de quitarle importancia al asunto.

"Buenos días. Novio a la fuga. Puigdemont ha escenificado la ruptura con Sánchez como si fuera una folclórica. Con un tono lastimero de novio engañado anunció que se acabó porque que se les rompió la confianza de tanto usarla y puso punto final a la custodia compartida de la legislatura. No nos engañemos, En realidad era un matrimonio de conveniencia entre dos trileros que se esconden la bolita. Sánchez y Puigdemont ven la cara del otro cuando se miran al espejo. Tras el divorcio seguirán compartiendo el piso y el vaso del cepillo de dientes aunque no se soporten", ha arrancado.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Puigdemont no apoyará una moción de censura. Simplemente no hará nada, por lo que Junts pasará a la irrelevancia política. Seguirán quedando a escondidas en el extranjero. Hace dos años comenzaron su relación en Bélgica, se citaron en Suiza y la han roto en Perpiñán, donde iban los españoles a ver películas picantes. Puigdemont y Sánchez ya no se dejarán ver en público con Cerdán y Zapatero actuando como celestinas, pero seguirán teniendo citas secretas para repartirse los bienes gananciales de todos los españoles. Como buen novio despechado, desde Moncloa desprecian la ruptura porque todo va a seguirá igual".

"El presidente ya dijo que va a seguir gobernando con o sin el parlamento, con o sin presupuestos, con o sin Puigdemont ¿Qué es lo que va a cambiar? Nada. Seguiremos sin presupuestos, sin poder aprobar leyes y con una legislatura que no se puede llamar legislatura porque no se legisla. 6.000 militantes de Junts decidirán el jueves en otro referéndum el futuro de casi 50 millones de españoles. Puigdemont tiene el cuajo de decir que no está dispuesto a ayudar a un Gobierno que no le ayude. Y lo dice después de regalarle indultos, amnistías y quitas. En realidad pide la nulidad matrimonial porque no han llegado a consumar con una amnistía que le permita volver a Cataluña. Y por otro lado, muchos votantes de Junts le están siendo infieles con su Vox particular, Alianza Catalana. El creador del "muro" ya no podrá decir eso de "somos más" ni podrá hablar de mayoría progresista. Gobernar con decretos ley y prórrogas presupuestarias no es presidir un Estado, es nadar y esconder la ropa en una país paralizado. Como dice su ex, Puigdemont: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar". A Sánchez le resbala porque ya saben que está recubierto de teflón", ha sentenciado.