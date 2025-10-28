María Guardiola ha confirmado lo que empezaba a ser un secreto a voces: el adelanto electoral en la comunidad autónoma

Carlos Franganillo, sobre la política española: "Un nuevo ciclo electoral empieza antes de lo esperado"

El inesperado adelanto electoral en Extremadura agita la política autonómica con un calendario cargado de citas señaladas. Los comicios de Extremadura, el próximo 21 de diciembre, se suman a dos que ya había en el calendario: los de Castilla y León, en marzo, y los de Andalucía, en junio. En estas elecciones, el PP se juega seguir en el poder y medirse con VOX, un ciclo que se adelanta con los comicios extremeños donde el PP se juega mucho.

Con un bloqueo presupuestario total, la presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola ha confirmado lo que empezaba a ser un secreto a voces: el adelanto electoral en la comunidad autónoma.

"Acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre", ha anunciado.

Guardiola ha acusado en su discurso a Vox y PSOE de no querer negociar, de irresponsabilidad y ha lanzado un dardo a nivel nacional: "No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón".

La presidenta de la Junta de Andalucía muestra con esta decisión sincronía con su partido y con su jefe de filas en el mensaje. “Frente al bloqueo, elecciones”, ha publicado Alberto Núñez Feijóo en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El PSOE recuerda que hay autonomías del PP sin presupuestos

Ese mensaje es una trampa, contestan fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez responden que el mensaje es una trampa, ya que consideran que su situación no es comparable y recuerdan que hay autonomías del PP sin presupuestos.

Es el caso de Fernández Mañueco en Castilla y León, que dice que agotará la legislatura se “aprueben o no los presupuestos”. Eso será en marzo y forma parte del ciclo electoral que inicia Guardiola.

En junio es donde está el límite del calendario para que los andaluces vayan a las urnas, con Juanma Moreno tratando de evitar el desgaste por la crisis de los cribados, donde prosigue el goteo de información.