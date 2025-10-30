Carlos Herrera entra en directo en el programa para opinar sobre la comparecencia del presidente

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente sobre la comisión del caso Koldo: "Esto es un circo"

Pedro Sánchez comparece durante la mañana de este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición del PP. Es la primera vez en 20 meses que el presidente del Gobierno acude al Senado, donde el partido liderado por Feijóo cuenta con la mayoría absoluta.

Durante la comparecencia del presidente, el periodista Carlos Herrera ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para opinar sobre sus declaraciones y la presentadora también ha reaccionado a las palabras de Pedro Sánchez en el Senado.

Carlos Herrera ha comenzado dando su opinión sobre la comparecencia: ''Lo que he visto ha sido la intervención del representante de Vox, que me ha parecido penosa, parece que vaya a esas intervenciones en las que buscas un lucimiento personal, que parezca que eres muy incisivo y luego realmente no incides en absolutamente nada y empiezas a despistar''.

Y Ana Rosa Quintana le ha dado la razón al periodista: ''Porque hay que prepararse las cosas, Carlos y no se lo ha preparado'', el periodista ha reaccionado: ''Yo creo que efectivamente las cosas hay que preparárselas más. Él lo ha tenido relativamente fácil, desde luego con el senador de Vox. Porque además que no le dejaba ni hablar y podía explicarse y podía transmitir la sensación de que no le deja ni siquiera explicarse desde la serenidad''.

Ana Rosa Quintana, por su parte, ha reaccionado: ''Bueno, Sánchez ha empezado, pues un poco como él hace, queriendo contextualizar con su discurso, la verdad es que la señora Caballero, que como no lo había notado oportuno de verlo, ha ido a preguntas directas. No le ha dejado contextualizar y le ha puesto sus cambios de versión, sobre todo con el tema del dinero metálico que antes no había, que ahora hay y que sobre todo es absolutamente normal. Como todo el mundo sabe, que un señor que es el chófer del Ministro, vaya, recoja el dinero y lo reparta él, es que están ocurriendo cosas realmente muy sorprendentes''.