Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente sobre la comisión del caso Koldo: "Esto es un circo"

MadridLa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha arrancado pasadas las 09.00 horas de este jueves. La primera en preguntar ha sido la senadora de UPN, María del Mar Caballero, quien ha puesto contra las cuerdas a Sánchez.

La senadora ha sido directa y ha preguntado al presidente del Gobierno por las relaciones de Ábalos con mujeres prostituidas "pagadas con dinero público", Sánchez ha subrayado que esta cuestión la tendrá que dirimir la justicia.

El líder del PSOE, que ha insistido en su compromiso con el feminismo, no ha contestado a la pregunta de la senadora de si fue avisado de las "andanzas" de Ábalos.

En este contexto, Sánchez ha reconocido que le repugnan los "hábitos personales" de Ábalos tras conocerse los audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

Directa a las cuestiones más turbias

Pedro Sánchez ha tenido que responder a las preguntas más incómodas sobre el que era su hombre de confianza. La política navarra no ha dudado ni un segundo y ha ido directa a las cuestiones más turbias. Además, le ha mostrado una fotografía donde se le puede ver con los implicados en el caso, Ábalos, Cerdán y Koldo, una imagen que le perseguirá durante toda su carrera política.

María del Mar Caballero Martínez es senadora por UPN (Unión del Pueblo Navarro) y miembro de la ejecutiva del partido desde 2017.

La política obtuvo el título de Magisterio por la Universidad de Zaragoza y ha poseído los cargos de Teniente de Alcalde y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, donde consiguió un puesto como funcionaria.