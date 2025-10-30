La senadora de UPN entra en directo en 'El programa de Ana Rosa' desde el Senado

Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | El presidente en la comisión del caso Koldo: "Mi mujer no tuvo nada que ver con el rescate a Air Europa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este mismo jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. La primera en preguntarle ha sido María del Mar Caballero, la senadora de UPN, que ha puesto al presidente contra las cuerdas en varios momentos.

Tras lo ocurrido, Mar Caballero ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para dar su opinión sobre las declaraciones del presidente del Gobierno y revela las conclusiones que ha sacado al respecto.

''Lo claro que he sacado es que aquí ha venido Sánchez a no contestar, no ha querido. Muy controlado en sus respuestas, no quería entrar a lo que nosotros le queremos preguntar y a las dudas que verdaderamente son las que afloran en todos nosotros, pues sobre si ha cobrado o no. Son versiones que van variando. Y bueno, si yo tenía dudas y sospechas, pues sigo igual con las mismas dudas y las mismas sospechas o más'', comienza explicando Mar Caballero.

Además, se muestra contundente con la actitud de Sánchez durante la comparecencia: ''No sabía en qué actitud iba a venir, pero bueno, sí que pensaba que iba a ser como ha venido, prepotente, con esa soberbia y bueno y ese nerviosismo, pues que lo demuestra también, pues tratando de reírse un poco, pues de todos los que estamos ahí, de la situación de la comisión, y ya queriendo mezclar cuestiones que a mí, francamente, desde mi formación política, que es Unión del Pueblo Navarro, pues no me interesaban en absoluto. A mí me interesa saber las relaciones que tiene Sánchez con Cerdán, que está en la cárcel, Cerdán era el diputado Navarro''.

''Nosotros estamos muy preocupados en el Gobierno de Navarra de María Chivite, que era verdaderamente, pues, la pupila del señor Cerdán. Y bueno, y todas las sombras de corrupción que por ahí asolan, pues es lo que a nosotros nos preocupa desde mi partido, y yo me he quedado pues sin ninguna respuesta'', añade la senadora.

La senadora del UPN no deja títere con cabeza: ''Bueno, mira, la verdad es que hoy han venido muchos que no vienen nunca a la comisión de investigación, que no tenían ningún interés en analizar la corrupción, que están dispuestos a mantener a Sánchez a toda costa. Y hoy han venido, pues para mostrarle ese afecto y ese cariño, porque otra cosa yo no lo puedo entender''.