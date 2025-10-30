Eduardo Inda, tras las palabras de Sánchez en el Senado: “Llamar circo a una comisión es propio de un dictador"

Eduardo Inda ha reaccionado con dureza a las palabras de Pedro Sánchez sobre la comisión de investigación

En la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, el presidente de la comisión se ha visto obligado a reprender en varias ocasiones al presidente del Gobierno por sus acusaciones, después de que calificara la sesión de circo y la comisión de investigación de comisión de difamación.

‘El programa de Ana Rosa’ ha seguido en directo la intervención del presidente y los colaboradores han reaccionado con firmeza a sus palabras. Rodolfo Irago ha señalado: “A mí me parece un grave error, pero es una estrategia para desacreditar al Senado”.

Fernando Garea: "Se trata de lanzar señuelos para que estemos discutiendo sobre esto y no del resto de cosas"

Eduardo Inda ha sido más contundente: “Decir que una comisión de investigación parlamentaria es un circo es una barbaridad, es atacar la separación de poderes. Es actuar como un autócrata o un dictador. Es una vergüenza”.

Por su parte, Fernando Garea ha apuntado el trasfondo estratégico de la maniobra: “Solo como explicación, no como justificación. Se trata de lanzar señuelos para que estemos discutiendo sobre esto y no del resto de cosas. No es improvisado, forma parte de su estrategia. Si esto fuera Corea del Norte, no estaríamos aquí diciendo lo que queremos decir, como sí se puede hacer en una democracia”.