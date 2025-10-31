Exclusiva | Las imágenes de Koldo García con Pedro Sánchez que demostrarían que su relación no es ''anecdótica''

El programa consigue las imágenes en las que se ve que la relación entre ambos era estrecha

Exclusiva | Koldo García, ante la comparecencia de Sánchez en el Senado: “Espero que el presidente aclare algo”

Compartir







Durante su comparecencia en el Senado el pasado jueves, Pedro Sánchez aseguró que su relación con Koldo García era ''anecdótica'' y prácticamente nula. Tras sus declaraciones, 'El programa de Ana Rosa' ha investigado y ha descubierto, en exclusiva, que el presidente del Gobierno no estaba diciendo la verdad.

El programa ha consultado con el entorno de Koldo García y de José Luis Ábalos, que afirma estar ''alucinando'', y el equipo ha conseguido saber, según la propia versión del exasesor del exministro de Transportes, que él era el escolta del entonces aspirante a La Moncloa.

Además, el programa ha tenido acceso a fotografías, concretamente a tres fotografías inéditas donde se ve perfectamente a Koldo García acompañando a Pedro Sánchez en varios actos de campaña hace ya siete u ocho años, y muy cerca de él, incluso aparece sujetándole el brazo y apartándole de la gente que le rodeaba, porque Koldo era el escolta de Pedro Sánchez.

Víctor de Aldama: ''La relación entre Koldo y Sánchez era muy estrecha''

Víctor de Aldama se ha pronunciado sobre la relación de Sánchez y Koldo: ''Siempre ha presumido de la relación estrecha que tenía con el presidente. Es más, yo lo he visto en conversaciones con él, en plan, bromeando y diciéndole, pues las burradas que dice Koldo, pero bromeando con él, en plan coloquial''.

''Tenía una relación muy, muy, muy cercana. Es más, cuando el presidente hace el libro que hace, al único que nombra en el libro es a Koldo y le manda un libro firmado a Koldo al Ministerio. La relación era muy estrecha'', afirma el empresario.