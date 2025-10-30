Tomás Gómez, exsecretario del PSOE: "Pedro Sánchez tiene un solo objetivo, no es gobernar, es tener el poder''

El que fuera secretario del PSOE en Madrid opina sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado

Mar Caballero, senadora del UPN, contundente con la actitud de Pedro Sánchez: ''Ha venido prepotente, con soberbia y nerviosismo''

A las 9 de la mañana de este mismo jueves, Pedro Sánchez ha comenzado su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo. Es la primera vez en 20 meses que el presidente del Gobierno acude al Senado y sus declaraciones están generando mucha polémica.

En mitad de la comparecencia del presidente del Gobierno, el que fuera secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para opinar sobre las declaraciones de Pedro Sánchez durante esta mañana.

''La verdad, yo que conozco bien a Pedro Sánchez desde hace más de 35 años, todos estos gestos, las risas... Yo denoto dos cosas, por un lado hay algunas preguntas que le provocan ira, esa sonrisa es con la que siempre camufla y el estado de nerviosismo'', comienza diciendo Tomás Gómez.

El exsecretario se pregunta algo: ''En el ámbito también de lo político, hago dos reflexiones ¿Cómo cuida Pedro Sánchez a Ábalos incluso en estos momentos y en esta circunstancias, no? Yo creo que deberíamos preguntarle a la sociedad española por qué a día de hoy todavía sigue manteniendo tanto cuidado con aquel que cesó y que hoy sigue cobrando sueldo, por qué Pedro Sánchez hizo aquello después de haberle cesado sin dar una explicación nunca de por qué lo había cesado''.

''La tercera cosa que me ha llamado bastante la atención es la suavidad con la que Vox trata a Pedro Sánchez en esta comisión. Vox y Pedro Sánchez se necesitan mutuamente, yo creo que es parte de la polarización que Pedro Sánchez ha impuesto en este país. Él sabe que en tanto que Vox sea fuerte, Feijóo va a ser débil y por lo tanto va a ser difícil el cambio de gobierno. Y yo creo que él saca siempre temas y saca tensiones y polarizaciones para confrontar en algunas cosas con Vox y a Vox le interesa que Pedro Sánchez siga en Moncloa porque nunca ha sacado mejor resultado que este'', reflexiona el ex secretario.

Tomás Gómez continúa: ''Es trágico un país en el que el Presidente del Gobierno no tiene el respaldo parlamentario. No puede aprobar los presupuestos. Más de 110 iniciativas del Gobierno ha sido desestimadas por las Cortes, no es posible la gobernabilidad, tiene bastantes casos de corrupción en su entorno familiar y en sus personas de más de confianza política que han estado con él y que siga siendo presidente del Gobierno, o sea, esto en cualquier país, esto era convocatoria de elecciones de forma inmediata''.

Además, acusa al presidente de ''secuestrar'' al PSOE: ''Pedro Sánchez secuestró al Partido Socialista hace ya mucho tiempo, pues a algunos nos echó, a otros los intenta echar como a Emiliano García Page. Además, él no solamente hace un ataque político al que no piensa como él, lo hace personal''.

Y carga contra él: ''Le da igual tener o no respaldo y ya ha dicho que hasta el 2027 va a seguir. Esto es una forma de autoritarismo, sin duda, y de no respeto al Estado de Derecho (...) Siempre con un solo objetivo, no gobernar España sino tener el poder ¿Para qué quiere el poder? hombre, eso ya no lo sé''.