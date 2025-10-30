Un experto analiza los gestos de Pedro Sánchez durante su comparecencia: ''Saca la careta de la sonrisa''

Los gestos de Pedro Sánchez durante su comparecencia han desvelado muchas cosas

Las gafas de Pedro Sánchez, también 'protagonistas' en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado

En la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado, se ha podido ver al presidente del Gobierno algo nervioso al inicio de su intervención, aunque, conforme avanzaba el tiempo, fue ganando seguridad y transmitiendo más confianza. Además, ha llamado la atención el uso de gafas por parte del presidente.

‘El programa de Ana Rosa’ ha invitado al plató a José Luis Martín Ovejero, experto en lenguaje no verbal, para analizar los gestos de Sánchez. Uno de los aspectos más característicos del presidente, según el experto, es el uso de las manos: “Es marca de la casa. Tiene dos tipos de conducta: cuando está seguro, suele ser muy expansivo, y cuando está más inseguro o incómodo, tiende a entrelazar las manos, algo que ha hecho al principio. Se esperaba algo peor de lo que finalmente ha tenido. En el comienzo se le ha visto más inseguro e incómodo, pero luego se ha soltado.”

Respecto a la mirada de Sánchez, Martín Ovejero ha explicado: “Tiene una mirada directa hacia las personas que le están preguntando, ya sean cuestiones más duras o más sencillas. Siempre mantiene el contacto visual. Es algo positivo, porque no tiene miradas de huida ni gestos de cobardía. Si los tuviera, desviaría la mirada hacia los laterales, y no lo hace.”

José Luis Martín Ovejero: "Cuando le ponen contra la pared en un momento incómodo, saca la careta de la sonrisa"

Sobre el uso de la ironía y la sonrisa, comenta: “Cuando le ponen contra la pared en un momento incómodo, saca la careta de la sonrisa. Es muy típico: cuando algo nos incomoda, mostramos una sonrisa para transmitir tranquilidad y seguridad, o incluso para ridiculizar al otro. En su caso, en muchas ocasiones lo hace para aparentar calma, aunque por dentro haya ira o enfado.”

Por último, el experto ha analizado el uso de las gafas: “Es interesante lo de las gafas. En algunos momentos de su intervención las ha utilizado como gesto apaciguador. Cuando el cerebro se siente intranquilo o nervioso, tiende a calmarse tocando algún objeto, y en este caso él ha usado las gafas para hacerlo.”