María Guardiola anunciaba hace unos días el adelanto de elecciones en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. La presidenta de la Junta de Extremadura tomaba la decisión después del "bloqueo" en la región por no poder aprobar los presupuestos de 2026, debido a la "irresponsabilidad" de los grupos parlamentarios.

Tras lo ocurrido, María Guardiola ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa' para explicar detalladamente el por qué de su decisión y revela cómo se encuentra tras el anuncio que tanto ha dado que hablar.

''La verdad es que yo estoy bastante tranquila porque la decisión en ningún caso obedece a ningún cálculo o estrategia política. Es una cuestión de asumir mi responsabilidad. Yo me encontraba en el proceso de negociación presupuestaria, que es la herramienta más importante que tenemos cualquier gobernante, cualquier político, para llevar a cabo nuestro programa de gobierno'', comienza explicando.

Y explica los motivos que le han llevado a tomar la decisión: ''Ante el bloqueo irresponsable de la oposición, pues he hecho lo que dije que iba a hacer, que es darle la palabra a los extremeños y a las extremeñas para que decidan si quieren parálisis, que parece ser que es lo que quieren algunos, o si quieren avanzar, que es lo que en este caso deseamos nosotros, el Gobierno de Extremadura. Yo creo que lo que no puede ser la forma de hacer política en este país, yo desde luego no lo concibo y lo que creo es que estamos siendo coherentes y no tengo ningún miedo a darle la voz a los extremeños''.

María Guardiola, sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz: ''Sánchez está solo con esa decisión''

Por otro lado, la presidenta se pronuncia sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz: ''Ahora mismo Sánchez está solo con esa decisión inquisidora contra Almaraz. Y ya hemos visto cómo las empresas ayer aprobaron en la Asamblea del Senado solicitar la prórroga hasta el 2030. Y lo que queremos es que de una vez por todas, el Gobierno acabe con este sinsentido''.

Además, explica la importancia que tiene para ella la central: ''No solo es importante para Extremadura. Estamos hablando de que sostiene alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos, empleos de calidad, aporta un 5% del PIB a Extremadura. Estamos hablando de que genera el 7% de la electricidad de todo el país. Somos 4.000.000 de hogares suministrándonos con la energía de la central nuclear de Almaraz, la competitividad de España, la atracción de inversiones y de empresas a Extremadura, nos estamos jugando mucho. Por tanto, la única excusa que ponía el Gobierno sobre la mesa para mantener el cierre era que las empresas no lo pedían. Pues bien, ya tienen oficialmente esa petición sobre la mesa y lo que tienen que hacer es actuar de una vez por todas''