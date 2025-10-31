Víctor de Aldama responde a Pedro Sánchez: “Obviamente me conocía, habló con Delcy a través de mi teléfono”

Víctor de Aldama responde a Pedro Sánchez tras su intervención en la comisión de investigación en el caso Koldo

Víctor de Aldama asegura al Supremo que José Luis Ábalos pagó en ‘b’ un local en Valencia y el exministro lo niega: “Por supuesto que no”

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Pedro Sánchez negó hasta en cinco ocasiones conocer a Víctor de Aldama. Respecto a la fotografía en la que ambos aparecen juntos, el presidente del Gobierno aseguró que no significa nada y que no tiene trato con él.

‘El programa de Ana Rosa’ ha invitado a Víctor de Aldama al plató para responder directamente a las palabras del presidente: “Primero dijo que sí me conocía, luego al senador del PP le dijo que no me conocía. Creo que ni él mismo sabe qué tiene que decir. Obviamente me conocía. En el teatro, durante la presentación de Pepu Hernández, me llevaron a una zona restringida para hablar con él y hacerme la foto, no era una foto cualquiera. También coincidimos en el cumpleaños de Ábalos: estuve con él y hablé con él”.

Aldama detalla de qué trataron esas conversaciones: “Hablamos sobre el viaje a México, que yo estaba organizando. Me dio las gracias por los trámites que se estaban realizando y me dijo que sabía todo a través del ministro Ábalos. Me agradeció el trabajo y que seguiríamos en contacto. En el cumpleaños de Ábalos fue una charla más distendida, y en la sede de Ferraz también mantuvimos conversaciones sobre Venezuela”.

Aldama: "Delcy llamó a Ábalos para felicitarle, y cuando terminó la conversación, le pasó el teléfono al presidente"

El empresario también habla sobre las palabras de Sánchez sobre Delcy Rodríguez: “Si no lo sabía, tenemos un problema. Porque si el presidente del Gobierno desconoce que varios dirigentes de Venezuela están sancionados y tienen prohibida la entrada al país, y que hay un juez español investigando el caso Delcy en Europa, me parece increíble”.

Finalmente, De Aldama asegura que Sánchez llegó a hablar con Delcy Rodríguez usando su propio teléfono: “Sánchez habló con Delcy a través de mi teléfono. Fue en mi restaurante. Delcy llamó a Ábalos para felicitarle, y cuando terminó la conversación, le pasó el teléfono al presidente. Me imagino que sería para saludarle, pero no lo sé”.