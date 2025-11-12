Sánchez pide a Junts que haga "política con mayúsculas"

Gabriel Rufián manda un mensaje de apoyo a Borja Sémper: "Un abrazo y mucha fuerza, amigo"

Compartir







MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a Junts que haga "política con mayúsculas" al servicio de la ciudadanía en lugar de "abonarse al bloqueo". Lo ha hecho sin mencionar expresamente al partido de Carles Puigdemont, al que también indirectamente le ha pedido argumentos para tumbar leyes que, a su juicio, buscan mejorar la vida de la gente.

Ha sido en su primera intervención de la comparecencia que protagoniza ante el Pleno del Congreso cuando recriminaba al PP su "oposición constructiva", como cuenta Teresa Fernández Cuesta.

"Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, yo no entro en ellos, sus razones tendrán... ¿Qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales, para que no salga adelante la Ley de Familias en un país que sufre un invierno demográfico y que tiene un problema serio, grave, de corresponsabilidad?", ha preguntado Sánchez.

Tras requerir también argumentos para rechazar la ley de universalidad de la sanidad pública, ha incidido en que, como estas, hay muchas otras iniciativas en tramitación que, de aprobarse, mejorarían la vida de la gente.

"Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen", ha aseverado el presidente, antes de apelar a los grupos parlamentarios "a ese espíritu de acuerdo" y avisar de que "la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública", depende de lo que se aprueba en el Congreso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Podemos propone a Sánchez empezar de cero con un plan para "reventar a la derecha"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha propuesto este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presionar el freno de emergencia" y empezar de cero con un plan para "reventar a la derecha", con medidas como la bajada del precio de los alquileres por ley o un referéndum sobre la monarquía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su intervención en el pleno del Congreso con motivo de la comparecencia de Sánchez para hablar entre otros asuntos del aumento de la inestabilidad parlamentaria tras la ruptura de Junts con el PSOE, Belarra ha avisado a Sánchez de que lo que va a terminar con su Gobierno será el "malestar social" y no la "extrema derecha" ni Junts.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con un tono muy duro, ha reprochado a Sánchez el "discurso triunfalista" del Gobierno con los grandes datos económicos y la falta de medidas contundentes en materias como la vivienda mientras, ha señalado, hay "millones de personas que las están pasando muy puñeteras en este país".

"No vamos a permitir que la gente pague su cobardía", le ha dicho.

No obstante, ha tendido la mano al presidente del Ejecutivo, al que ha propuesto "presionar el freno de emergencia y empezar de cero" con un "plan para reventar a la derecha" para "quitarles todos su privilegios y que dejen de mandar aunque no estén en el Gobierno".

"España solo tiene dos opciones, o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país", ha declarado.