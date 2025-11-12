La asociación AMAMA eleva el número de afectadas por la crisis del cribado de cáncer de mama

La Fiscalía de Sevilla abre una investigación por el supuesto borrado y manipulación de los informes y mamografías

Hay guerra abierta por los cribados del cáncer de mama en Andalucía. La asociación AMAMA vuelve a elevar el número de afectadas, esta vez dice que hay cuatro mil mujeres. Mientras tanto, la Junta reclama a la asociación estos datos porque asegura no haber recibido ninguno hasta el momento.

'La mirada crítica' habla en directo con Mónica García, ministra de Sanidad, sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía: “El error original es que la Junta de Andalucía ha perdido el control de los cribados, de los protocolos y ha perdido el control de la protección de las mujeres frente al cáncer de mama. Esto es el resumen. Además, han iniciado una especie de cruzada contra las propias víctimas, están constantemente intentando desacreditar. Todo esto tiene que ver con un modus operandi del PP. Está claro que los cribados han fallado, pero no han fallado desde hace dos o tres meses, sino desde 2021”.

Además, explica el fallo que hubo en los cribados de Andalucía: “Es un error estructural. Es un error que, cuando tú haces un programa de cribados, invitas a una parte de la población, contestan un determinado número de personas, de esas personas hay unas que dan positivo y, cuando encuentras esos positivos, no les informas de que han dado positivo y que tienen que hacerse más pruebas. Ha fallado todo el procedimiento porque ha fallado el control, porque han ido troceando todo el proceso y privatizando algunas partes”.

Por otro lado, explica la problemática que está teniendo el ministerio con las comunidades del PP para el envío de datos de cribados: “La Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, les hemos pedido los datos de los cribados a raíz de la negligencia de Andalucía y todavía no nos los han dado. Hoy tenemos un Consejo Interterritorial, espero que los consejeros del PP no se levanten de la mesa y nos den los datos para devolver la confianza. Este tipo de fallos tiene que ver con no tomarse en serio, no prevenir, no hacer política pública para proteger la salud de las personas en tres tipos de cáncer”.