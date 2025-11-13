El mensaje de fuerza y ánimo del portavoz de ERC hizo que muchos se preguntasen y preocupasen por el estado de salud del político del PP

Gabriel Rufián manda un mensaje de apoyo a Borja Sémper: "Un abrazo y mucha fuerza, amigo"

Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper, se ha pronunciado a través de las redes sociales para aclarar el estado de salud del político del PP después de que las palabras pronunciadas ayer, miércoles 12 de noviembre, por Gabriel Rufián en el Congreso disparasen la preocupación sobre la evolución de su lucha contra el cáncer.

Concretamente, el portavoz de ERC quiso arrancar su intervención en la Cámara Baja dedicando un mensaje de apoyo y ánimo a Sémper: “Me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. […] Un abrazo y mucha fuerza, amigo”, dijo, uniendo a todos los diputados en aplausos hacia él y provocando al mismo tiempo que muchos se preguntasen y se preocupasen sobre su situación.

Las palabras de Bárbara Goenaga sobre el estado de salud de Borja Sémper

Ante la inquietud generada tras las palabras de Gabriel Rufián, elogiadas también fuera del Congreso e impulsadas igualmente desde las redes con muchos mensajes de los usuarios trasladando a Sémper cariño y deseos de recuperación, Bárbara Goenaga se ha pronunciado para arrojar luz sobre su estado de salud.

“Me está dando un poco de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja”, explica en su publicación, a través de un vídeo de Instagram.

“La realidad es que va muy, muy, muy bien. Que la quimio ha sido no dura, durísima, y por eso no ha salido en público. Está todo prácticamente ya perfecto. Así que pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad. Pero gracias por todo vuestro cariño”, ha dicho, tranquilizando a todos y sin perder su sonrisa.

La lucha de Borja Sémper contra el cáncer

Fue el pasado 14 de julio cuando Borja Sémper anunció que se apartaba temporalmente de la política y de su cargo como portavoz del PP tras detectarle un tumor cancerígeno. Tras ello, explicó que se iba a tener que someter a un tratamiento exigente para luchar contra la enfermedad.

Entonces, en aquel día en que reveló su diagnóstico, el guipuzcoano explicó que las perspectivas médicas eran “razonables" porque en un chequeo médico "rutinario" hallaron el tumor "en una fase muy primigenia", detallando que, por todo elo, "la expectativa médica es de curación".

"Ha sido una inmensa suerte dentro de la inmensa jodienda", dijo en aquellos momentos, relatando que todo alteraría “absolutamente” su vida, pero dejando claro que iba a luchar para que lo alterase lo menos posible. “Intuyo que será difícil”, dijo, emocionado, pero confiando en poder “celebrar una recuperación” y una “curación” pronto.

Ahora, y tras el aumento de la preocupación sobre su estado, Bárbara Goenaga ha arrojado optimismo respecto a ello.