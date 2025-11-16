Iñigo Yarza 16 NOV 2025 - 09:13h.

El general Ricardo Esteban dice que "tenemos fricciones con Israel" por sus incursiones y ataques fronterizos en la Línea Azul

Informativos Telecinco visita la base Miguel de Cervantes en el Líbano: así es la vida del Ejército español en primera línea

El general Ricardo Esteban es jefe de la Brigada Canarias XVI y actualmente se encuentra desplegado en el Líbano al mando del Sector Este, donde hay un escuadrón multinacional compuesto por "españoles, indios, nepalíes e indonesios". En el caso del Ejército español, una de sus misiones es controlar los movimientos de Israel.

Esteban ha asegurado en una entrevista concedida a Informativos Telecinco que, "estrictamente hablando, no tenemos relaciones con Israel" y que UNIFIL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano), como organización, "se sienta en una conferencia que se ha activado después del cese de hostilidades del pasado año".

El general detalla que "dicha conferencia está presidida por Estados Unidos y copresidida por Francia. En esa mesa se sientan las partes, Israel y el Líbano, y UNIFIL como testigo de sus conversaciones. Pero nosotros, como tal, no tenemos relaciones con Israel porque no nos corresponden, lo que tenemos son fricciones".

"Una destrucción sistemática"

Ricardo Esteban explica que dichas fricciones "se deben a que las tropas de Israel, a lo largo de lo que se conoce como 'Blue Line' (Línea Azul) están violando constantemente la línea de separación del conflicto mediante incursiones terrestres y aéreas e incluso realizando fuego con armas". Por ello, "la vigilancia diaria es uno de los cometidos que nos asigna el mandato de la ONU".

El general afirma que "cuando Hezbolá declaró que iba a hacer acciones militares en apoyo de Gaza, eso significó al final una invasión del sur del Líbano por parte de Israel, lo que además supuso una destrucción sistemática de todas las poblaciones que estaban cerca de la frontera y que eran mayoritariamente habitadas por partidarios de Hezbolá".

"Una vez que se ha alcanzado un acuerdo para el cese de hostilidades, que fue implementado a partir de febrero, los israelíes no quieren que se retorne a esas zonas donde han hecho esa destrucción sistemática. Eso quiere decir que han creado unas zonas de exclusión dentro de territorio libanés y además han ocupado unas posiciones avanzadas que, mediante el fuego, les permiten vigilar", añade.

Esteban apunta que "se ha firmado la paz recientemente y no he observado que haya habido un cambio en la actitud y en el ritmo de las operaciones que están llevando a cabo los israelíes", dejando claro que "los riesgos vienen derivados sobre todo, y últimamente, por la actitud agresiva de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la 'Blue Line'".

También hay otro peligro, subraya, al apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas. "Se trata de la búsqueda de posibles municiones y de armamento que queden de la milicia de Hezbolá", con quien de momento el contingente, desplegado desde el pasado mes de mayo, "no ha tenido ningún encontronazo".

"Facilitar la ayuda humanitaria"

El general indica que hay dos grupos de países, los que están directamente bajo mi mando, India, Nepal e Indonesia, que llevan contribuyendo a la misión durante mucho tiempo. Son soldados profesionales, muy curtidos y fiables, aunque también tienen un lado festivo y folclórico importante. Con el resto de países, tenemos una representación de Serbia y de El Salvador".

Por otra parte, manifiesta que "los cometidos que realizamos es vigilar y monitorizar a lo largo de la frontera, de la Línea Azul, apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas en su despliegue en el sur del Líbano y facilitar el flujo de la ayuda humanitaria y proteger a la población civil de cualquier posible acción militar de cualquiera de las partes.

"Más que con el Gobierno, nuestras relaciones son a todos los efectos con el Líbano en su totalidad en la zona de acción que ocupamos. Y hay tres niveles de relación: con las Fuerzas Armadas libanesas, con las autoridades civiles y con los líderes religiosos, que aquí son también una fuente de poder", describe.

Esteban dice que "la proyección internacional de España y la política de Defensa nacional marca que, desde finales del siglo XX, las Fuerzas Armadas intervienen en el exterior como fuerzas de interposición, como observadores, como fuerzas de ayuda humanitaria. Están interviniendo en diversas misiones de Naciones Unidas pero la más importante de todas es esta del Líbano, un país mediterráneo que está dentro de nuestra esfera de influencia y de interés".

A pesar de reconocer la dificultad de sostener la moral en una misión tan larga, con ya cinco meses a sus espaldas, el general finaliza la entrevista destacando que "mi gente está muy orgullosa de vestir la boina azul, de representar a España. En el día a día, estamos en la mejor base de UNIFIL. España ha invertido mucho dinero en esta base y se mantiene de una forma excelente. Aquí tenemos una gran calidad de vida en los alojamientos, en el servicio de alimentación, y una buena conexión a Internet que permite mantener el contacto con las familias".