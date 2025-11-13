La misión del ejército español en el Líbano: “El objetivo es controlar y monitorizar todos los movimientos de Israel"
Desde aquí vigilan la zona fronteriza entre Líbano e Israel para que la tensión entre los dos países no aumente
Israel lanza "una oleada de ataques" contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona
El Ejército de Israel destruye un depósito de armas de Hezbolá en el sur del Líbano. Israel asegura que también ha destruido una infraestructura subterránea de la milicia. En esa zona está desplegado el Ejército español. Un equipo de informativos Telecinco ha estado con ellos.
Es una de las posiciones de Naciones Unidas de las que se encarga el Ejército español. Desde aquí vigilan la zona fronteriza entre Líbano e Israel para que la tensión entre los dos países no aumente y para que se cumpla la resolución de Naciones Unidas.
Una de las misiones más importantes de Naciones Unidas
Desde aquí son testigos de cómo Israel viola permanentemente esa frontera. El pueblo Ghajar, ubicado en el sur, pertenece a Israel. El norte es territorio del Líbano, pero lo controlan en su totalidad los israelíes. “La misión es controlar y monitorizar todos los movimientos de Israel en esa parte norte”, explica Víctor Mendoza, capitán del Grupo Táctico de Fuerteventura 43.
Es parte de la misión de Naciones Unidas, la más importante en la que participa nuestro país. “Esta es la misión donde hay una representación importante de tropas españolas y donde además España ejerce el liderazgo de uno de los dos sectores”, apunta Ricardo Esteban, general de la Brigada Canarias XVI.
Durante casi 20 años de presencia de España en este país, el incidente más grave en este punto fue al paso de un vehículo explotaba un artefacto que mató a seis miembros de la brigada paracaidista. Volvían a la que desde un principio es la base central del español en la localidad de Maryayún.
Su cuartel general está en la base Miguel de Cervantes
Unos 650 hombres y mujeres forman parte de la brigada del Líbano. Tienen su cuartel general en la base Miguel de Cervantes, donde conviven y donde está desplegado todo lo necesario para cumplir con los trabajos, el arreglo y la puesta a punto de los vehículos es esencial.
"Estamos detrás de cada combatiente, de cada logística y en este caso el mantenimiento", dice Sancho Knapik, capitán jefe de la compañía de mantenimiento. Y con una atención médica permanente con tecnología que permite, a través del vídeo, conectarse con España con el hospital Gómez Ulla.
Pasan seis meses lejos de sus familias
“Nuestros conocimientos son para hacer unos diagnósticos de sospecha pero para la confirmación, ante una duda diagnóstica, pues contactamos con Gómez Ulla”, afirma Juan de Dios de la Calzada, capitán jefe de Sanidad. Sin olvidarnos de lo más básico, que todo esté en su sitio día a día.
“Y no solo llevamos pequeños arreglos como puede ser el arreglo de un grifo, sino grandes obras como algún edificio”, relata Alberto Angulo, capitán jefe de la Unidad de Apoyo a Base. Aquí pasan seis meses lejos de sus familias y con un trabajo constante, por eso son imprescindibles los momentos para despejar la mente. Todo engrasado para que día y noche la misión sea un éxito.