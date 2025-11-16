Iñigo Yarza 16 NOV 2025 - 09:12h.

Un equipo de Informativos Telecinco muestra cómo es la vida del Ejército español en la base Miguel de Cervantes en el Líbano

El general Ricardo Esteban, jefe de la Brigada Canarias XVI en el Líbano: "No tenemos relaciones con Israel, tenemos fricciones"

Las tropas españolas que se encuentran desplegadas en el Líbano, en una misión de la ONU (UNIFIL), vigilan la zona fronteriza con Israel para que la tensión entre los dos países no aumente y para que se cumpla la resolución de Naciones Unidas. Un equipo de Informativos Telecinco ha estado visitando la base Miguel de Cervantes, conociendo cómo es la vida en la primera línea del frente.

El capitán Daniel Alayón, perteneciente al Regimiento de Infantería 'Soria' 9, unidad militar del Ejército de Tierra español que pertenece a la Brigada Canarias XVI, explica que "uno de los cometidos es la seguridad de la posición" en la que se encuentran y "de todas las salidas que realizan fuera" para el "control de toda la población civil y de los actores implicados en esta zona de operaciones".

Detalla que se emplean "distintos tipos de patrulla", algunas que son en vehículos y a pie, otras que son independientes y otras que son junto a las Fuerzas Armadas libanesas. La inmensa mayoría de ellas, apunta, se basan en llevar a cabo un "itinerario establecido con unos puestos de observación" tanto en la 'Blue Line' (Línea Azul), que es la frontera entre Israel y Líbano, como en las principales localidades afectadas por el conflicto.

Monitorización de las tropas israelíes

El capitán Víctor Mendoza, del Grupo Táctico de Fuerteventura 43, señala que en su línea de acción tienen el poblado de Ghajar, que en un inicio era de origen sirio pero que, con el transcurso del tiempo, ha pasado a manos de Israel.

Se trata de un municipio que se fue expandiendo hacia el norte y que, tras la delimitación de la 'Blue Line', ha quedado en una situación muy difícil. Mendoza dice que Israel tiene el control de esa zona norte, que ha vallado, y se considera una "violación permanente" de la zona fronteriza. Por ello, deben controlar y monitorizar todos los movimientos de las tropas israelíes.

Raúl Ronda Leiva, soldado guía canino destinado en la operación 'Libre Hidalgo', afirma que la labor del perro es una "gran ayuda para los compañeros" puesto que se hace una limpieza de la zona para confirmar que no hay ningún artefacto explosivo. Subraya que estos animales, desde que son cachorros, son sometidos a entrenamientos para ir detectando las diferentes situaciones en las que se puede encontrar.

El soldado Miguel Ángel Trujillo describe que un equipo de desactivación se encuentra compuesto por cuatro personas, dos oficiales operadores y dos especialistas en reconocimiento de artefactos y municiones. "Nuestra ruta es asegurar que la zona está limpia de cualquier munición que haya caído en la zona de Líbano", añade.

El capitán Iker Pascual es el encargado de toda la Unidad de Caballería, que se encarga de realizar operaciones diarias y también "cuando tenemos que hacer algún tipo de apoyo a la población civil o a la población local".

Acciones sociales entre civiles y militares

El capitán Castillo, jefe de la Célula S5, indica que el 'Medical Camp' consiste en proveer apoyo sanitario a los ciudadanos locales y "dar visibilidad a las fuerzas de UNIFIL y, en concreto, de España". Además de darles medicinas y atenderles, les sirve para conocer más a los oriundos y que estos sepan de los militares.

Los habitantes pasan una pequeña consulta y con las recetas que les facilita el doctor acuden a la farmacia. "Intentamos ir a todos los pueblos y cada dos semanas, más o menos, hacer un 'Medical Camp'. Pero no repetimos o sólo repetimos si es necesario porque la autoridad local así lo requiere", agrega Castillo.

Sol García Gutiérrez, teniente y jefe del equipo de enlace de la Unidad CIMIC (para la Cooperación Cívico Militar), manifiesta que "vamos a presenciar una donación que consiste en cuatro ruedas para un vehículo todoterreno en la localidad de Marjayoun, así como diverso material contra incendios para los distintos voluntarios que trabajan aquí".

"Nos entrevistamos con los operarios del Centro de Defensa Civil, evaluamos las necesidades que pueden tener y luego realizamos un estudio, con los medios y presupuestos que tenemos, sobre la mejor forma de apoyarles. Llegamos a las conclusiones y realizamos la compra de este material", describe.

García Gutiérrez puntualiza que "todo esto favorece las relaciones con la población local, les ayuda mucho porque el Gobierno central no les está aportando la ayuda suficiente y cualquier granito de ayuda que les podamos aportar siempre es bien recibido". Enumera que, entre otras cosas, reclaman sistemas de recolección de aguas porque "las necesidades que tiene el pueblo libanés son muy variadas".

Mantenimiento e infraestructura de la base

El capit�án Alberto Angulo resalta a Informativos Telecinco que "no sólo somos responsables del mantenimiento y de la infraestructura de la base", también de cualquier sitio donde haya un militar con la bandera de España.

La base Miguel de Cervantes se puede considerar como bastante más grande que muchos pueblos de la zona y, además de pequeños arreglos, llevamos grandes obras como un edificio". Debido a la gran cantidad de personal, "hay muchas órdenes de mantenimiento, unas cien a la semana".

Angulo especifica que "tenemos servicio para la moral y el bienestar de nuestra gente", como dos gimnasios, fisioterapia, esteticien o peluquería. También "organizamos competiciones deportivas y juegos de mesa para que la gente se pueda distraer".

Por otra parte, Sancho Knapik, capitán jefe de la Compañía de Mantenimiento, subraya que en el taller de blindados "realizamos el mantenimiento preventivo -con carácter semestral y anual- y correctivo" de los vehículos.

La teniente veterinaria Marina Almazán, dice que "nos encargamos de garantizar la seguridad alimentaria", apuntando que "dentro de la base, recepcionamos todos los camiones que llegan e inspeccionamos todos los alimentos". "Nos los proviene UNIFIL, vienen de diferentes orígenes del mundo y nos aseguramos que cumplen con nuestros estándares de calidad", señala.

Por último, Juan De Dios De la Calzada, capitán jefe de Sanidad, explica la forma de coordinar los diagnósticos con Madrid, en concreto, con el Hospital Gómez Ulla. "En cuanto a la telemedicina, la función que tenemos es que, cuando hay cualquier duda o necesitamos un diagnóstico porque no tenemos las pruebas suficientes, contactamos a través de una petición escrita que hace el teniente enfermero a la especialidad pertinente y se nos cita a una hora un día para intentar dar solución al problema médico".

De este modo, concluye el capitán, "valoramos si se puede tratar aquí al paciente o necesitamos derivarlo a hospitales externos con los que tenemos concierto" por medio de UNIFIL.