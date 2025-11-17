Diana Morant, sobre Carlos Mazón: "Ha dimitido, pero sigue cobrando y sigue aforado"

Carlos Mazón se enfrenta hoy a otra comisión de investigación

Comparecencia de Carlos Mazón, en directo: debe responder en el Congreso de los Diputados por su actuación en la DANA

Dos semanas después de su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón se enfrenta hoy a otra comisión que investiga la gestión de la DANA, la del Congreso de los Diputados.

'La mirada crítica' habla en directo con Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE en Valencia, que explica lo que espera de la comparecencia de Carlos Mazón: "No esperamos nada de Mazón, pero sí que es verdad que en esta comparecencia no va a poder leernos un discurso escrito de antemano de veintitrés minutos, como hizo en las Cortes Generales, porque aquí se va a someter a un interrogatorio, a una verdadera comisión de investigación donde cada grupo va a tener quince minutos para hacerle preguntas y va a tener que dar respuestas. Lo que diga hoy volverá a retratarlo".

También opina sobre la dimisión de Mazón: "Mazón ha dimitido, pero sigue siendo el presidente de la Generalitat, ha dimitido, pero sigue cobrando como presidente y como diputado, ha dimitido, pero sigue aforado, por lo que no tiene la obligación de ir a hablar ante la justicia. Y mira que la jueza instructora le ha llamado para que declare voluntariamente tres veces. Ha dimitido, pero sigue siendo el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Él es quien ha designado quién va a ser su sucesor, que es su mano derecha, el posible candidato al que apuntan tanto Vox como el PP".

Diana Morant, sobre la propuesta de Abascal: "Es una propuesta trampa"

Sobre la propuesta de Abascal, opina: "Es una propuesta trampa, porque justo este fin de semana celebrábamos los dos años del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno que ha garantizado que lleguemos a esa cifra de veintidós millones de personas trabajando, una cifra histórica en nuestro país, que es el país que más va a crecer económicamente en todo el mundo y donde hay paz social".

Por último, ha comentado la similitud de su cartel electoral con el del alcalde de Nueva York: "Mi equipo de redes muy probablemente se haya inspirado en ese cartel. Para todos los que somos socialdemócratas, es una persona que es un referente y, además, es un luchador que va a luchar contra Trump".